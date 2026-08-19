تبدیل بیش از ۵هزار کیلومتر شبکه مسی فرسوده توزیع برق به کابل خودنگهدار

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حسینیمهر، مجری کاهش تلفات شرکت توانیر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح تبدیل سیم به کابل در شبکههای توزیع برق کشور گفت: بر اساس عملکرد ثبتشده تا پایان تیرماه سال جاری، حدود ۷۷ درصد از عملیات تبدیل سیمهای مسی به کابل خودنگهدار در شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف کاهش تلفات، بهبود پایداری شبکه و ارتقای ایمنی و کیفیت برقرسانی در حال انجام است، افزود: در تعدادی از شرکتهای توزیع برق، عملیات تبدیل سیم به کابل به طور کامل به پایان رسیده است.
حسینیمهر ادامه داد: شرکتهای توزیع نیروی برق مرکزی، لرستان، تهران بزرگ، مشهد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قزوین، کردستان، شیراز و بوشهر تاکنون به پیشرفت ۱۰۰ درصدی در اجرای این طرح دست یافتهاند.
وی همچنین گفت: در شرکتهای توزیع برق فارس، ایلام، البرز، زنجان، اهواز و کهگیلویه و بویراحمد نیز میزان پیشرفت اجرای طرح بین ۹۴ تا ۹۹ درصد است و سایر شرکتهای توزیع نیز با جدیت در حال تکمیل عملیات هستند.
مجری کاهش تلفات شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت تکمیل این طرح در تمامی شرکتهای توزیع برق تاکید کرد: معاونت هماهنگی توزیع توانیر اقدامات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز (LC) را در دستور کار قرار داده است تا روند اجرای طرح در شرکتهای باقیمانده نیز با سرعت بیشتری دنبال شده و عملیات تبدیل شبکههای فرسوده مسی به کابل خودنگهدار به طور کامل به سرانجام برسد.
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