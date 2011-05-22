طرح های بسیج سازندگی زودبازده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد عالی اردوهای هجرت استان گلستان افزود: تحرک و پویایی رمز موفقیت بسیج سازندگی است.

وی هدف اصلی شکل گیری بسیج سازندگی را شکوفایی استعدادهای جوانان دانست و اظهار داشت: دانش و اندوخته های تئوری جوانان که در محیط درس و دانشگاه می آموزند باید با میدان عمل و کار میدانی ارتباط داشته باشد.

استاندار گلستان فرهنگ کار و تلاش را بسیار با اهمیت برشمرد و بر برنامه ریزی، هدایت و راهنمایی جوانان تأکید کرد.

قناعت تصریح کرد: نشاط و غنی سازی اوقات فراغت جوانان با برنامه ریزی مورد علاقه آنان رمز موفقیت در طرح اردوهای هجرت است.

وی گفت : کمک به توسعه و عمران و آبادانی و ترویج روحیه جهادی و انقلابی به سایر بخش های کشور از خصوصیات مهم طرح های بسیج سازندگی است.