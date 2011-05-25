اوباما ثابت کرد دنبال ثبات نیست/ 6 سیاست غلط و سلطه گرانه نتانیاهو

حجت الاسلام سید احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیرامون فلسطین و حمایت از رژیم صهیونیستی اظهار داشت: سخنان اخیر اوباما نشان داد که وی به هیچ وجه به دنبال صلح و استقرار امنیت و ثبات منطقه نیست.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا ابتدا به رسمیت شناختن دولت فلسطینی در مرزهای 1967 را مورد اشاره قرار می دهد اما تحت فشار لابی صهیونیستی مجبور به عقب نشینی از این اظهارات خود می شود. هر چند فلسطینی ها مرزهای 1967 را قبول ندارند و این به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است اما همین حداقل نیز تحت فشار لابی صهیونیستی قرار می گیرد و اوباما در سخنرانی بعدی اش از گفته های قبلی خود عقب نشینی می کند.

مشاور رئیس جمهور در امور فلسطین تاکید کرد: اظهارات اوباما دال بر زورگویی و سیاست دوگانه آمریکا و اسرائیل است که برای مردم منطقه ثابت شده است حتی رئیس جمهور آمریکا نیز تحت فشار صهیونیست ها قرار می گیرد به شکلی که ظرف چند روز حرف خود را پس می گیرد.

موسوی با بیان اینکه حقایقی زیادی در اظهارات اخیر اوباما نهفته است، گفت: مشخص است که آمریکا از بیداری مسلمانان نگران شده و همچنین امنیت رژیم صهیونیستی باعث نگرانی مقامات آمریکا شده است و نه تنها نگرانی آمریکایی ها این است که رژیم صهیونیستی در آینده ثبات نداشته باشد بلکه وضعیتش در وضع فعلی نیز متزلزل شود.

وی به اظهارات اوباما اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اش تصریح کرد که آمریکا با تمام تجهیزات و سلاح و توانمندی اش نمی تواند از عهده امنیت رژیم صهیونیستی در مقابل خیزش اسلامی و بیداری جهان اسلام دفاع کند.

وی در خصوص مصالحه گروه های فلسطینی تاکید کرد: ایران همیشه خواهان وحدت و هماهنگی گروه های فلسطینی بوده است و خوشبختانه گروه های فلسطینی هم اکنون به این سو گام بر می دارند و این مایه خوشحالی است.

سفیر ایران در دمشق به اقدامات رژیم صهیونیستی در حمله به مردم کشورهای سوریه و لبنان و مصر در روز نکبت اشاره کرد و گفت: در روز نکبت مردم فلسطین از رهبران خود جلوتر بودند و اقدام آنان پیام های زیادی داشت که البته این پیام نسبت به سیاست های غلط نتانیاهو بود که مردم فلسطین از رهبران خود خواستند در برابر نتانیاهو بایستند.

موسوی به سیاست های غلط بنیامین نتانیاهو اشاره کرد و با بیان اینکه این سیاست ها در 6 بند قابل توجه است گفت: پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی ، حفظ و تداوم شهرک نشینی در کرانه باختری، تاسیس دولت فلسطینی بدون ارتش و سلاح، به رسمیت شناختن دولت صهیونیستی به عنوان دولت یهودی از سوی جهان عرب، پایان منازعه عربی - اسرائیلی و تامین امنیت رژیم صهیونیستی و لغو بازگشت آوارگان و اسکان آوارگان در کشورهای عربی 6 سیاست غلط نتانیاهو است که نشان می دهد مقامات صهیونیستی به دنبال صلح نیستند و به دنبال خوی تجاوز و سلطه اند.

وی گفت: مردم فلسطین در روز نکبت ثابت کردند که در مقابل این سیاست ها ایستاده اند و حاضرند خون بدهند تا از کرامت و سرزمینشان دفاع کنند.