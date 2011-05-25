به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، دومین همایش اردیبهشت تئاتر شهرستان ورامین عصر امروز در کانون فرهنگی تربیتی هدایت ورامین برگزار شد.

در ابتدای این همایش تلاوت قرآن توسط علی رضا از هنرمندان پیشکسوت تئاتر و موسیقی شهرستان ورامین صورت گرفت و پس از آن، پیام محمد تقی رودگر مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ورامین که به دلیل فوت مادرش غایب بود، قرائت شد.

سپس نماهنگ اولین همایش اردیبهشت تئاتر شهرستان ورامین در سال 89 پخش شد و در بخشی از این همایش، از بازیگران جوان فعال عرصه تئاتر شهرستان تقدیر شد که افراد مورد تقدیر، نصرالله خاتمی، مهدی ابوحمزه، علیرضا کاظم زاده، احسان شریعت، فاطمه صغری زاده، سمیه کیا دربندسری، نگار جنیدی و پیام تاجیک بودند.

پخش نماهنگ مرحوم استاد احمد شهابی آریا از پیشکسوتان فقید تئاتر ورامین و تقدیر از خانواده وی، بخش دیگری از این همایش بود.

بخش نکوداشت دومین همایش تئاتر اردیبشهت شهرستان ورامین، به پخش کلیپ امیرحسین شفیعی بهترین کارگردان جشنواره بین المللی تئاتر فجر و اهدای جایزه به وی و سهراب افراسیابی تعلق داشت.

حاضران در قسمتی از این همایش با سخنرانی استاد محمود فرهنگ، مدیر دفتر تئاتر دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شدند.

تجلیل از رسانه های فعال عرصه تئاتر شهرستان ورامین



همچنین در این همایش از طاهر میرزاکریمی سرپرست روزنامه ابتکار، غلامرضا فرجیان سرپرست روزنامه کار و کارگر و علیرضا مهدی زاده سرپرست روزنامه اسرار به عنوان رسانه های فعال در عرصه تئاتر شهرستان ورامین تقدیر و تشکر شد.

تقدیر از حمایت کنندگان تئاتر از جمله حسین النچری رئیس آموزش و پرورش جوادآباد، سیدرضا طباطبایی بخشدار مرکزی ورامین و احمد بیلچی مسئول هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، بخش دیگری از برنامه بود.

پخش نماهنگ مرحوم استاد حسن وزیری به عنوان پیشکسوت تئاتر شهرستان ورامین و تقدیر از خانواده وی و نیز تقدیر از محسن زارع پیشکسوت عرصه نمایش در این همایش از برنامه های دیگر بود.

اجرای موسیقی توسط استاد شهرام توسلی و گفتگوی مشترک مجید امرایی مدیر روابط عمومی معاونت هنری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین برای امضاء تفاهم نامه از بخشهای دیگر این مراسم محسوب می شد.

تجلیل از بازیگران و منتخبان ورامینی جشنواره های ملی و بین المللی تئاتر



در همایش تئاتر اردیبهشت شهرستان ورامین، بازیگران و منتخبان جشنواره های ملی و بین المللی تئاتر از جمله روح الله سنایی به خاطر دریافت تندیس بهترین طراحی صحنه جشنواره بین المللی تئاتر فجر 89، علی عمرانی به عنوان بهترین بازیگر مرد سال 89 تئاتر خیابانی از نگاه خانه تئاتر، لیلا جنیدی به عنوان بهترین بازیگر زن سال 89 تئاتر خیابانی از نگاه خانه تئاتر و راضیه دهپائینی به دلیل دریافت تندیس بهترین بازیگر زن جشنواره بین المللی تئاتر فجر 89 مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

بخش دیگری از این همایش با پرده خوانی محسن میرزا علی به کار خود ادامه داد و بخش دوم تقدیرها با قدردانی از بازیگران جوان فعال عرصه تئاتر شهرستان ورامین ادامه یافت.

میثم تفرشی، محمد میش مست، رضا مهابادی، علی رضا، حامد شهابی، علیرضا صفادل، رضا تاجیک و محمد خوشابی بازیگران مورد تقدیر دومین همایش تئاتر اردیبهشت در شهرستان ورامین بودند.