20 میلیارد ریال به بیمارستان 134 تختخوابی خمین اختصاص یافت

جعفر علیزاده با اعلام این خبر در گفتگو باخبرنگار مهر افزود: اعتبار پروژه بیمارستان 134 تختخوابی خمین در سال اول رقمی معادل 14 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال جاری به 20 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیمارستان 134 تختخوابی خمین از معدود بیمارستان هایی است که کلیه عملیات آن در یک مرحله به مناقصه گذاشته شده است، گفت: این ویژگی منحصر به فرد به پیمانکار اجازه می دهد با یک برنامه ریزی قوی کار ساخت محوطه، ساختمان اصلی و ساختمانهای جانبی را آغاز و با پیشرفت این مرحله نسبت به آغاز عملیات اجرایی فاز تاسیسات نیز اقدام کند.

وی یادآور شد: در صورت تخصیص و تامین به موقع اعتبارات سال آینده مردم زادگاه حضرت امام خمینی(ره) در آینده ای نزدیک از امکانات درمانی این بیمارستان برخوردار خواهند شد.

عملیات اجرایی پروژه ببمارستان 134 تختخوابی خمین باا زیربنای ۱۰۹۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۳۳۴۶۳ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ آغاز شده و مجموعا ۱۳۴ تختخواب با هشت اتاق عمل در این پروژه پیش بینی شده است.

