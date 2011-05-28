شبهای شعر چهارمین کنگره آیینی در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصلحی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی خراسان رضوی با برگزاری 19 شب شعر همراه است که 5 شب شعر آن در پایتخت معنوی ایران مشهد و 14 شب شعر در شهرستان های استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: شعرای فرهیخته شعر و نثر آیینی در کشور با پرداختن به موضوعات شعر هیأت در کنگره های شعر آیینی در پی رسیدن به نقطه ‌ای قابل قبول و مورد تأیید هستند و برای اعتلای شعر آیینی و نیل به جایگاه رفیع آن شروع به برنامه ریزی عظیمی کرده اند.

مصلحی تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری در بیاناتشان به اهمیت شعر هیات در اشعار آیینی پرداخته اند، چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی نیز در پی تحقق سخنان حکیمانه آن بزرگوار است.

همچنین شب شعر بهار میثاق در شهرستان گناباد نیز روز گذشته با حضور شعرا و فرهیختگان این شهرستان در تالار شهید چمران گناباد برگزار شد.