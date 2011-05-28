به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و همکاری چند مرکز علمی کشور همایش ملی "تعلیم وتربیت اسلامی؛ مبانی، منابع و اصول" را برگزار می کند.

این همایش با اهداف "بازشناسی، بازتولید و نقد آثار و اندیشه های استاد حسینی"، "تحلیل علمی نظام تعلیم و تربیت اسلامی و تبیین مؤلفه های آن"، "تهیه و تنظیم نظام نامه تعلیم وتربیت اسلامی در ایران در راستای الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی"، "زمینه سازی جهت نظریه پردازی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی و تحلیل علمی نظریه تربیتی در اسلام"، "ترویج جریان نقد علمی فراگیر در حوزه علوم تربیتی" و "نقد علمی مبانی و ساختارهای نظریه های تربیتی معاصر" برگزار می شود.



مبانی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، منابع و اساس تعلیم و تربیت اسلامی، چیستی، موضوع و ماهیت تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی، موانع تحقق تعلیم و تربیت اسلامی در جامعه، ایده های نو ظهور و تعلیم و تربیت اسلامی، جایگاه انسان و انسان شناسی در تعلیم و تربیت اسلامی، تحلیل آثار فلاسفه اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی، تحلیل مفهوم بومی سازی تعلیم و تربیت اسلامی و تحلیل ابعاد تحول علوم انسانی در حوزه علوم تربیتی برخی محورهای پیش بینی شده برای همایش عنوان شده اند .

این همایش دو روزه 26 و 27 بهمن در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود . اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی www.ihcs.ac.ir قابل دسترسی است .

