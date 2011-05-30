محمد آقامیری عضو جدید شورای اسلامی شهر ساری شد

به گزارش خبرنگار مهر، آقامیری که سابقه عضویت در شورای دوم اسلامی شهر ساری را دارد، با استعفای محمد دامادی عضو سابق شورای اسلامی شهر ساری بر کرسی هفت نفره شهر ساری تکیه زد.



آقامیری در مراسم معارفه اش در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری ضمن ادای سوگند در درگاه خداوند متعال، از باریتعالی طلب خدمت رسانی صادقانه برای مردم را طلب کرد.



وی با اشاره به اینکه متاسفانه با توجه به قدمت چندین هزار ساله تاریخی مرکز مازندران، ضریب اعتبارات تخصیصی به توسعه ساری از طریق بودجه دولتی بسیار ناچیز است.



وی با بیان اینکه شهری مانند قم که شاهد قدمت استان شدن آن از یک دهه هم تجاوز نکند از اعتبارات ملی کلانی در حوزه فضای سبز شهری استفاده می کند، افزود: متاسفانه توجه مسئولان ارشد کشوری به ساری بسیار کم است.



این عضو جدید شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه توسعه و عمران آبادی مرکز مازندران در سالهای اخیر مرهون مشارکت شهروندان بوده است، افزود: سهم اعتبارات ملی و دولتی در توسعه ساری باید بیشتر شود.



عضو سابق شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه با هدف خدمت رسانی به مردم و رساندن مطالبات حقه مردم به مسئولان به شورا آمدم اظهار داشت: در صورتیکه نتوانم در انجام تعهدات خود خدمت کنم ممکن است در این سمت دیگر باقی نمانم.



آقامیری نیز از مسئولان استانی مازندران نیز به واسطه کوچک کردن ساری با تبدیل میاندرود به شهرستان جدید و تفکیک آن از ساری انتقاد کرد.



وی افزود: متاسفانه این اقدام مسئولان سبب شد تا ساری نتواند به اهداف غایی خود برای در قرار گرفتن در ردیف کلانشهرهای کشور قرار نگیرد.



محمد دامادی عضو مستعفی شورای اسلامی شهر ساری نیز با قدردانی از تلاش رسانه ها برای انعکاس صحیح و سریع مطالبات مردمی گفت: از مردم ساری به خاطر اینکه نتوانستم به تعهدات خود در خدمت رسانی ادا کنم عذرخواهی می کنم.



شورای شهر ساری دارای هفت عضو است.