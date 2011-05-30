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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

در دانشگاه علم و صنعت؛

نخستین نظریه ایرانی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی تصویب شد

نخستین نظریه ایرانی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی تصویب شد

نخستین نظریه ایرانی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی با موضوع "نسبت فرهنگ اسلامی با فلسفه هنر، زیبایی و معماری" در دانشگاه علم و صنعت به تصویب و تایید رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجماع کامل هیئت داوران و ناقدان، مهندس عبدالحمید نقره‌کار- رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، موفق شد نخستین نظریه ایرانی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی را با موضوع "نسبت فرهنگ اسلامی با فلسفه هنر، زیبایی و معماری" به نام خود به تصویب و تایید برساند. 

"تعامل انسان با ایده‌های فضایی- هندسی در معماری"، عنوان اصلی نظریه رئیس کرسی نظریه ‌پردازی معماری و شهرسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بعد از سه دوره داوری توسط هیئت داوران از دانشگاه‌های مختلف، تایید و تصویب شد. 

کد مطلب 1324558

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