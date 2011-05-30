نخستین نظریه ایرانی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجماع کامل هیئت داوران و ناقدان، مهندس عبدالحمید نقره‌کار- رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، موفق شد نخستین نظریه ایرانی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی را با موضوع "نسبت فرهنگ اسلامی با فلسفه هنر، زیبایی و معماری" به نام خود به تصویب و تایید برساند.

"تعامل انسان با ایده‌های فضایی- هندسی در معماری"، عنوان اصلی نظریه رئیس کرسی نظریه ‌پردازی معماری و شهرسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بعد از سه دوره داوری توسط هیئت داوران از دانشگاه‌های مختلف، تایید و تصویب شد.