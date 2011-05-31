به گزارش خبرگزاری مهر، در طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، آمارگیران با مراجعه به حدود 14 هزار کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، اطلاعات تفصیلی مورد نظر را در قالب پرسشنامه طرح جمع‌آوری خواهند کرد.

همچنین سمینار آموزشی-توجیهی طرح مذکور از 9 خردادماه به مدت 3 روز با حضور کارشناسان طرح از 31 استان کشور در مرکز آمار ایران برگزار می‌شود.

علیرضا رضایی، مدیرکل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران هدف از برگزاری این سمینار را ارتقای سطح دانش کارشناسان مسئول اجرای طرح در استانها، به منظور بهبود کیفیت داده‌های صنعتی ذکر کرد.

در این راستا به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور و اتخاذ سیاست‌های توسعه صنعتی مناسب، طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی از سال 1351 به عنوان یکی از برنامه‌های جاری در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و همه ساله به جز سال‌های 56 و 57 به اجرا درآمده و نتایج آن در اختیار برنامه‌ریزان و پژوهشگران قرار گرفته است.