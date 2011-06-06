فرزانه منصوری همسر زنده‌یاد نادر ابراهیمی درباره چگونگی تدوین مجموعه سه جلدی «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» توسط همسرش به خبرنگار مهر گفت: نادر ابراهیمی از سال 57 که امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران نام گرفتند، تصمیم به نگارش این کتاب نگرفت؛ بلکه از همان سال 1342 که روح‌الله موسوی خمینی به عنوان چهره‌ای مبارز مطرح شده بود، پیگیر زندگی و مبارزات ایشان بود.

وی ادامه داد: زنده‌یاد ابراهیمی از همان سال‌ها به دنبال مردی بود که مبارز واقعی و آشتی‌ناپذیر بود، باج نمی‌داد و باج نمی‌گرفت و بر سر عقایدش ایستاد تا آنچه برای ملت ایران می‌خواست به دست آورد. نادر از همان سال‌ها از من به عنوان دستیارش می‌خواست همه مطالب را گردآوری کرده و مدارک، اسناد و مطالب روزنامه‌ها را دسته‌بندی کنم.

منصوری با اشاره به اینکه قرار بود این مطالب در نگارش کتابی با نام «نهضت ایمان» به کار رود، توضیح داد: گرچه کتاب «نهضت ایمان» نوشته نشد، ولی آن مدارک و اطلاعات بعدها در نگارش مجموعه سه جلدی «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» استفاده شد.

وی افزود: برای نگارش این مجموعه افراد دیگری هم به یاری نادر ابراهیمی آمدند تا اطلاعات تاریخی از زندگی خاندان امام و همچنین زندگی ایشان از کودکی تا زمان نگارش کتاب را در اختیار همسرم قرار دهند و حاصل آن مجموعه معروف به «سه دیدار» شد.

همسر نادر ابراهیمی که در مسیر نویسندگی همواره یاری‌رسان نادر بوده است، بیان کرد: «سه دیدار» در همان چاپ نخست نایاب شد؛ به طوری که خود من نیز جلد اول آن را نمی‌توانستم پیدا کنم تا اینکه پس از سال‌ها جلدهای اول و دوم این مجموعه از سوی انتشارات سوره مهر تجدید چاپ شد.

منصوری با اشاره به اینکه همسرش هرگز دیدار مستقیمی با امام خمینی (ره) نداشته است در توصیف این مجموعه عنوان کرد: این مجموعه شرح حال زندگی رهبر انقلاب اسلامی ایران با روایتی داستانی است و هدف زنده یاد ابراهیمی به هیچ‌وجه تاریخ‌نگاری نبود.

زنده‌یاد نادر ابراهیمی «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» را در سال‌های 75 تا 76 نوشته و در سال 1378 حوزه هنری آن را برای نخستین بار به چاپ رساند.

وی در مقدمه چاپ نخست این مجموعه آورده است: «من داستان می‌نویسم، تاریخ نمی‌نویسم. تاریخ‌های بسیاری قبل از من نوشته شده است و همزمان با من و بعد از من نیز نوشته می‌شود و خواهد شد؛ اما داستان، فقط یک بار نوشته می شود؛ فقط یک بار.»

وی سپس توصیه کرده است: آنها که واقعیت را می‌خواهند، نه حقیقت را و طالب واقعیات تاریخی هستند نه حقایق انسانی، می‌توانند به بهترین تاریخ ها مراجعه کنند.

ابراهیمی همچنین در بخش دیگری از مقدمه کتاب که به بانو ثقفی، همسر امام خمینی (ره) و تمام یاران و همراهان ایشان تقدیم شده، نوشته است: در اینجا، در پیشگاه شما مردان و زنان باایمان ایرانی که ایران را عاشقانه و پرشور می‌خواهید و آرزومند وطنی سربلند و قدرتمند هستید، به جمیع معتبرات خویش سوگند می‌خورم که آنچه در این داستان گفته‌ام، به اعتقاد و باور خودم، عین حقیقت است و جز حقیقت، هیچ نیست و بخشی از حقیقت که بتواند بخش‌های دیگر حقیقت را نفی و انکار کند نیز نیست.

نادر ابراهیمی از نویسندگان و شاعران مطرح کشورمان در 16 خرداد ماه سال 1387 دار فانی را وداع گفت.