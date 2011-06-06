معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی ریاض نماینده رئیس جمهور در شورای عالی جمعیت هلال احمر و رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، طی حکمی دکتر ولید دنده بر را به معاونت حج و عمره این مرکز منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد و تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی در خدمت به ضیوف‌الرحمن، آشنایی و شناخت از سرزمین وحی و اشراف به امور مربوط به موجب این ابلاغ به سمت معاونت حج و عمره مرکز منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند بزرگ و مدد از روح بلند سید الانبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام و رهنمودهای مقام عظمای ولایت و استفاده از کلیه امکانات و با هماهنگی­های درون و برون سازمانی نسبت به ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر به ضیوف الرحمن، با هماهنگی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری مدظله العالی در حج و زیارت و همچنین مدیران سازمان مذکور موفق و مؤید باشید.

بی شک تبادل اطلاعات و انجام کارگروهی جهت پیشبرد امور در راستای کسب رضای حضرت باری تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت درنظام مقدس ولایی جمهوری اسلامی رمز موفقیت و میثاق همه همکاران بزرگوار این مرکز می­باشد که با مدیریت واحد امکان پذیر خواهد بود انشاء الله.

ولید دنده‌بر پیش از این عهده دار معاونت آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر بوده است.

