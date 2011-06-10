۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

23 مرکز نگهداری بازپروری زنان آسیب دیده در کشور وجود دارد

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 23 مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده در کشور وجود دارد گفت: براساس قانون مسئولیت بازپروری به منظور اصلاح، بازتوانی و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی زنان آسیب دیده به بهزیستی واگذار شده است.

علی محمد زنگانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراکز در 22 استان کشور وجود دارد که در استانهای تهران و خراسان رضوی دو مرکز و در مابقی استانها یک مرکز بازپروری زنان آسیب دیده با هدف جلوگیری از گسترش مجدد آسیبها و بازپروری و بازتومانی روانی و اجتماعی آنان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه نحوه پذیرش این زنان در مراکز به سه روش انجام می شود، گفت: معرفی این افراد به مراکز از طریق مراجع قضایی یا نیروی انتظامی، خود معرف و مراکز مداخله در بحران انجام می شود.

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، روانشناسی، روانپزشکی و پزشکی به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای بازگشت خدمت گیرندگان به جامعه، ارائه آموزشهای حرفه آموزی به منظور ایجاد اشتغال، تسهیلات تحصیلی و کمک تحصیلی و آموزشهای هنری و مهارتهای زندگی، برنامه های اوقات فراغت و حمایتهای مادی مستمر و غیر مستمر و... از جمله خدماتی است که به زنان آسیب دیده در مراکز بهزیستی ارائه می شود.

زنگانه در مورد ترخیص زنان از این مراکز نیز گفت: زنان آسیب دیده در صورت بازگشت به خانواده، ایجاد اشتغال و تشکیل زندگی مستقل، ازدواج و اعزام به سایر مراکز از بهزیستی ترخیص می شوند.

وی افزود: پس از ترخیص از مراکز، مددکاران موظف هستند پیگیریهای لازم را تا زمان رسیدن به استقلال نسبی انجام دهند.

وی در مورد مدت نگهداری زنان در مراکز بازپروری اظهار داشت: در مرحله اول مدت نگهداری 6 ماه است که پس از طی این مدت با تشخیص مددکاران حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است.

