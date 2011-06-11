درخشش رادیو البرز در مراسم تقدیر از برترینهای رادیو

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سازان شبکه رادیویی البرز درمراسم تقدیر از برنامه های صبحگاهی، ایام الله دهه مبارک فجر89 و نوروز 90موفق شدند در میان شبکه های معاونت صدا به عناوین برتر دست یابند.

این مراسم با حضور صوفی معاون صدای جمهوری اسلامی برگزار و طی آن از 36 نفر از دست اندرکاران رادیو در شبکه های مختلف سراسری صدای جمهوری اسلامی تقدیر شد.

در این مراسم یک ششم برترینها را رادیو البرزیها در رقابت با سایر شبکه های سراسری صدا به خود اختصاص دادند و به این ترتیب فاطمه عینی، مدیر گروه برتر، مصطفی فرهنگی، تهیه کننده برتر (برنامه شهر من سلام) شدند.

همچنین مریم قاسمی ، تهیه کننده برتر (برنامه سرزمین همیشه بهار )، حمید محمدی گوینده برتر (برنامه صبح البرز )فاطمه بابایی گوینده برتر (برنامه صبح البرز )، گیتی محمدی گزارشگر (برنامه شهر من سلام) برگزیده و معرفی شدند.

این مراسم با حضور بهترین برنامه ها از شبکه های مختلف رادیویی اعم از تهران، جوان، ایران، صدای آشنا، سلامت، گفتگو و....برگزار شد.