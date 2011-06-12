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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

در گزارشی عنوان شد؛

بحرانی ترین دوران کمبود انرژی در چین/ معرفی دو عامل مهم کمیابی

بحرانی ترین دوران کمبود انرژی در چین/ معرفی دو عامل مهم کمیابی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: چین بزودی بحرانی ترین دوران کمبود انرژی خود طی سالهای اخیر را به دلیل خشکسالی در جنوب این کشور و بالا رفتن قیمت جهانی ذغال سنگ تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، طبق آخرین ارزیابی های انجام شده چین که هر ساله به مدت دو ماه طی تابستان با خشکی و کمبود انرژی روبرو می شود امسال وقوع خشکسالی را زودتر و جدی تر پیش بینی کرده، به طوری که این کشور طی تابستان امسال با 40 میلیون کیلو وات کمبود برق مواجه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از استانهای چین سیاست های سهمیه بندی برق اجرا شده و بسیاری از کارخانجات مجبور به توقف فعالیت خود شده اند.
 
خشک شدن رودخانه ها و خشکسالی نیز ظرفیت برق تولید شده از بخار آب را کاهش و یکی از منابع تامین انرژی را از بین برده است.
 
سرمایه گذاری در دستگاه های ذخیره انرژی یکی از راه حل های کارخانجات تعطیل شده برای مبارزه با این روند است اما بهای بالای این دستگاه ها بسیاری از کارخانجات را از خریداری آنها بازداشته است.
کد مطلب 1333218

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