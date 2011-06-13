به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم طی سخنانی نظام آموزشی مترقی را نیازمند بهرهمندی از معلمان رشدیافته از نظر علمی و اخلاقی در مقاطع مختلف تحصیلی دانست و افزود: اندیشمندان، صاحبنظران و نخبگان علمی و اجرایی باید طرحی مدون برای تحول در عرصههای آموزشی و تربیتی ارائه کرده و برنامههایی برای رشد و ارتقاء سطح علمی، آموزشی و معنوی معلمان تدوین کنند.
استاندار قم تصریح کرد: هفته بزرگداشت مقام معلم باید تابلویی از فعالیتهای یکساله آموزش و پرورش در جهت رشد و شکوفایی توانمندیهای بالقوه معلمان و دانشآموزان باشد، زیرا این مهم قدردانی حقیقی از کار ارزشمند معلمان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تأمین تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی برای مراکز فنی و حرفهای و هنرستانها خبر داد و گفت: زمینهای آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش برای احداث مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در شهر قم به ویژه در پردیسان تأمین خواهد شد.
موسیپور گفت: از ظرفیتهای مردمی و خیرین هم میتوان برای تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی در مدارس استفاده شود و مطمئنا از این طرح استقبال خوبی به عمل خواهد آمد.
وی همچنین موضوع اوقات فراغت دانشآموزان و معلمان در ایام تعطیلات تابستان را مورد توجه قرار داد و گفت: امروزه یکی از شاخصهای سنجش موفقیت دولتها و حکومتها، میزان توانمندی آنها در مدیریت اوقات فراغت است.
استاندار قم اظهار داشت: محور مدیریت اوقات فراغت دانشآموزان، سازمان آموزش و پرورش است، زیرا تنها نهادی است که امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای این کار را در اختیار دارد و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی آموزش و پرورش را در این جهت یاری خواهند کرد.
وی تأکید کرد: موضوع اوقات فراغت دانشآموزان باید به عنوان یک برنامه اصلی و محوری در آموزش و پرورش ساماندهی شده و برنامهها و خلاءهای آموزشی که در طول سال تحصیلی از آنها غفلت شده است باید به نسل آیندهساز کشورمان آموزش داده شود.
حجتالاسلام موسیپور آموزش مهارتهای زندگی و هویتبخشی به دانشآموزان را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشآموزان باید با توانمندیها و ظرفیتهای گسترده کشورمان و استان قم در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی به خوبی آشنا شوند.
وی در ادامه افزود: در همین راستا برگزاری اردوهای علمی و بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز آموزشی و پژوهشی و پروژههای عمرانی استان باید در دستور کار مسئولان اوقات فراغت قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر مرتفع شدن خلاء های نظام آموزشی بوسیله برنامه های اوقات فراغت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم طی سخنانی نظام آموزشی مترقی را نیازمند بهرهمندی از معلمان رشدیافته از نظر علمی و اخلاقی در مقاطع مختلف تحصیلی دانست و افزود: اندیشمندان، صاحبنظران و نخبگان علمی و اجرایی باید طرحی مدون برای تحول در عرصههای آموزشی و تربیتی ارائه کرده و برنامههایی برای رشد و ارتقاء سطح علمی، آموزشی و معنوی معلمان تدوین کنند.
نظر شما