اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تامین انشعابات آب و برق مدارس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، سازمان برنامه و بودجه موظف شد اعتبارات مورد نیاز برای ارتقای کیفیت آموزشی دانش‌آموزان را تأمین کند.

وی افزود: در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، ۹۳۳ پایگاه در قالب ۱۳۴ رشته مهارتی در ۲۵ منطقه آموزشی استان برای اجرای طرح اوقات فراغت پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است.

ضیایی همچنین از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تأمین هزینه انشعابات آب و برق فضاهای آموزشی استان خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب گفت: برای ۲۴۰ دانش‌آموز باقی‌مانده از این حادثه و اولیای آنان، دو مرکز مشاوره با همکاری ۱۰۰ مشاور در نظر گرفته شده است.