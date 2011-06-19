مرگ ناشی از برق گرفتگی در همدان هفت درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان صالح برق گرفتگی، سوختگی، آتش سوزی و صدمات ناشی از پرتاب شدن را از خطرات استفاده غیراصولی از برق دانست و گفت: قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسیر جریان برق موجب عبور جریان از بدن می شود و با توجه به شدت و مدت عبور جریان، برق گرفتگی بوجود می آید.

صالح با اشاره به اینکه برق گرفتگی عواقب مختلفی نظیر مرگ ناشی از ایست قلبی، سوختگی داخلی و سوختگی خارجی را به دنبال دارد، گفت: بعد از برق گرفتگی احتمال از کار افتادن کلیه ها وجود دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: بر اثر این حادثه ممکن است که دست ها بدلیل سوختگی داخلی قطع و یا به علت پرتاب شدن استخوانها دچار شکستگی شوند.

صالح با اشاره به اینکه تمامی سطح زمین، دیوارها، کف اتاقها در تمامی طبقات بعنوان یک نقطه از سیستم برق محسوب می شود، گفت: اگر نقطه ای از بدن موجود زنده از یک طرف به زمین یا دیوارها وصل باشد و از طرف دیگر به سیم برق یا بدنه فلزی دستگاه برقی تماس داشته باشد جریان برق از بدن عبور می کند.

صالح گفت: برای جلوگیری از برق گرفتگی باید از تماس مستقیم با سیمهای برق جلوگیری کرد و در صورت تماس با وسایل برقی تماس داشته باشیم از تماس دست یا پا به دیوار یا کف اتاق یا بدنه فلزی کابینت ها خودداری کرد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر اینکه نباید هیچ وقت با دست خیس و پای برهنه به لوازم برقی دست زد، گفت: هنگام تعویض لامپ، کلید، پریز یا تعمیر هر وسیله یا هر دستگاه برقی باید برق از طریق کنتور قطع شده باشد.

صالح با بیان اینکه استفاده از لوازم برقی معمولی در محیط های با درجه رطوبت بالا نظیر حمام توصیه نمی شود، گفت: هیچ یک از اسباب بازیهای کودکان نباید بوسیله برق شبکه بکار بیافتد.

وی یادآور شد: اگر با شخص برق گرفته ای مواجه شدید با یک تکه چوب خشک و یا با پیچاندن یک پارچه خشک بدور دست خود لباس او را گرفته و به سمت محل امنی بکشید تا امداد برسد.