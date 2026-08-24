برخورد پراید و پژو در محور گالیکش ـ کلاله ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه شامگاه یکشنبه در محور گالیکش به کلاله، پیش از پل روستای کوسه رخ داده است.

وی افزود: بعد از اعلام این حادثه بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه سه‌راهی گالیکش متشکل از دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در پی این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که امدادگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

سلیمی گفت: یکی از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان کرد: یک زن ۳۴ ساله که از ناحیه قفسه سینه و کمر دچار تروما شده بود، توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله انتقال یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا وقوع حوادث، موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند تا نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.