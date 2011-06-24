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۴ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حفظ اسرار دیگران و همینطور برملا نکردن معایب و نقاط ضعفی که از اطرافیان سراغ داریم، حفظ اسرار و آبرو بوده و تأکید بسیاری نیز در مورد آن شده است، باید مطمئن باشیم وقتی آبرو و عزت دیگران را حفظ کنیم، خداوند که عالم به همه امور است نیز آبروی ما را حفظ می‌کند.

آیه روز:

أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

آگاه باشید که آنان دل مى‏گردانند [و مى‏کوشند] تا [راز خود را] از او نهفته دارند آگاه باشید آنگاه که آنان جامه‏هایشان را بر سر مى‏کشند [خدا] آنچه را نهفته و آنچه را آشکار مى‏دارند مى‏داند زیرا او به اسرار سینه‏ها داناست .

سوره هود، آیه 5

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

مَن کشَفَ عَورَةَ اَخیهِ المُسلِمِ کشَفَ اللّه‏ُ عَورَتَهُ حَتّى یفضَحَهُ بِها فى بَیتِهِ.

هر کس عیب و زشتى برادر مسلمان خود را فاش کند، خداوند زشتى او را آشکار سازد، تاجایى که او را در درون خانه ‏اش رسوا سازد.

الترغیب والترهیب، ج 2، ص 239، ح 9

کد مطلب 1342958

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