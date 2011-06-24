آیه روز:
أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .
آگاه باشید که آنان دل مىگردانند [و مىکوشند] تا [راز خود را] از او نهفته دارند آگاه باشید آنگاه که آنان جامههایشان را بر سر مىکشند [خدا] آنچه را نهفته و آنچه را آشکار مىدارند مىداند زیرا او به اسرار سینهها داناست .
سوره هود، آیه 5
حدیث امروز:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
مَن کشَفَ عَورَةَ اَخیهِ المُسلِمِ کشَفَ اللّهُ عَورَتَهُ حَتّى یفضَحَهُ بِها فى بَیتِهِ.
هر کس عیب و زشتى برادر مسلمان خود را فاش کند، خداوند زشتى او را آشکار سازد، تاجایى که او را در درون خانه اش رسوا سازد.
الترغیب والترهیب، ج 2، ص 239، ح 9
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