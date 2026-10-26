مطالبه مردم روستای بنیاد برای احداث مدرسه محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر دوشنبه در بازدید از روند اجرای این مدرسه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان در حوزه عمرانی است و اجرای پروژه مدرسه شش‌کلاسه گامی مؤثر در پاسخگویی به مطالبات مردم روستای بنیاد به شمار می‌رود.

وی افزود: اجرای این پروژه در شرایطی دنبال شد که کشور درگیر جنگ بود، اما دولت در کنار حمایت از نیروهای مسلح و مردم، از اجرای طرح‌های عمرانی و پیگیری مطالبات مناطق مختلف نیز غافل نشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی با قدردانی از بازدیدهای مستمر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، این پیگیری‌ها را در تسریع روند اجرای پروژه مؤثر دانست.

کشاورز تأکید کرد: نظارت مستمر بر روند اجرای طرح‌های عمرانی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه تسریع در تکمیل پروژه‌ها و بهره‌مندی مردم از خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم می‌کند.