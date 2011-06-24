مردم مناطق سیل زده کلاردشت نکات بهداشتی را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، محمد رضا پارسایی مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان مازندران گفت: برای پیشگیری از بیماریهای اسهالی، آب آشامیدنی خود را جوشانده یا کلر بزنند و دستهای خود را بشویند.
وی با تاکید بر پاکیزه نگهداشتن ظروف و دستهای خود افزود: آب حتی اگر پاکیزه به نظر برسد ممکن است حاوی میکروبهای بیماریزا باشد و شهروندان فقط باید آب سالم را بیاشامند.
پارسایی با اشاره به اینکه آب پاکیزه در صورتی که بطور سالم ذخیره نشود می تواند مجددا آلوده شود تاکید کرد : در مناطق سیل زده حتی الامکان از آب بطری استفاده شود.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان مازندران افزود: پیش از مصرف کنسرو حتما" به مدت 15 دقیقه آن را در آب در حال جوش قرار دهید و از مصرف کنسروهای بادکرده، زنگ زده و تاریخ گذشته خودداری شود .
وی با تاکید مجدد بر شستن دستها افزود: پس از استفاده از توالت یا شستن کودکان، پیش از تهیه یا سرو غذا و پیش از غذا خوردن یا غذا دادن به فرزندتان باید دستها شسته شود.
کلاردشت - خبرگزاری مهر: مرکز اطلاع رسانی ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران از مردم مناطق سیل زده خواست تا با رعایت نکات بهداشتی از بروز بیماریها جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، محمد رضا پارسایی مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان مازندران گفت: برای پیشگیری از بیماریهای اسهالی، آب آشامیدنی خود را جوشانده یا کلر بزنند و دستهای خود را بشویند.
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