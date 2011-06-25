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۴ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۲

"نانی" در منچستریونایتد ماندنی شد

"نانی" در منچستریونایتد ماندنی شد

انعقاد قرارداد 17 میلیون پوندی منچستریونایتد با "اشلی یانگ" باعث نخواهد شد "نانی" به حضور خود در اولدترافورد پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نانی فصل گذشته به عنوان بهترین پاس گل دهنده رقابت های لیگ برتر انگلستان معرفی شد و نیز عنوان بهترین بازیکن سال از نگاه بازیکنان یونایتد را به خود اختصاص داد هرچند که فصل گذشته بیشتر نیمکت نشین بود.

رسانه ها گزارش داده بودند نانی به تیم فوتبال رئال مادرید خواهد پیوست. وی در تازه ترین اظهارات خود عنوان کرد: از اینکه در منچستریونایتد حضور دارم خوشحالم اما از اینکه می شنوم چندین باشگاه به دنبالم هستند خبر خوشحال کننده ای است. شما از من می پرسید آیا دوست دارید زیر نظر خوزه مورینیو کار کنم، من می گویم بله اما در حال حاضر از حضور در منچستریونایتد رضایت دارم.

بر پایه گزارش ساکرنت، منابع نزدیک به این بازیکن 24 ساله گفته اند که وی برای کسب جایگاه خود در اولدترافورد مبارزه می کند.

کد مطلب 1343242

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