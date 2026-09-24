وزیر راه و شهرسازی در چابهار: سیستان و بلوچستان قلب توسعه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: آنچه امروز در سیستان و بلوچستان در حوزه راه، ریل، بندر، مسکن و دیگر زیرساخت‌ها در حال اجراست، نشان‌دهنده جریان داشتن توسعه در بخش‌های مختلف استان است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه گفت: پشت هر کیلومتر از این پروژه‌ها تلاش مهندسان، پیمانکاران، مشاوران و نیروهای اجرایی قرار دارد و اجرای این طرح‌ها می‌تواند ظرفیت ارتباطی و اقتصادی استان را افزایش دهد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: سیستان و بلوچستان در حاشیه توسعه ایران نیست، بلکه با برخورداری از مرزها، بنادر و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند یکی از دروازه‌های توسعه کشور به سوی منطقه باشد.

اختیارات لازم به استاندار سیستان و بلوچستان داده شده است

صادق با اشاره به نقش مدیریت بومی در پیشبرد پروژه‌ها گفت: بخش قابل توجهی از اختیارات حوزه راه و شهرسازی به استان واگذار شده و در پاسخ به مطالبه استاندار، تفویض اختیار باقی‌مانده نیز انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: تجربه اجرای پروژه‌های استان نشان داده است که نزدیک شدن تصمیم‌گیری به میدان، روند پیگیری و اجرای طرح‌ها را با سرعت و دقت بیشتری همراه می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر استمرار اجرای پروژه‌های راه، ریلی و کریدوری در سیستان و بلوچستان تأکید کرد و از تلاش نیروهای اجرایی و مدیران استانی در پیشبرد این طرح‌ها قدردانی کرد.