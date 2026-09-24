به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حضور هیأت ایرانی در سازمان ملل متحد گفت: حضور ما در سازمان ملل، فرصتی برای گفتگو و تعامل با کشورهای مختلف و هم بستری برای دفاع از حقوق و منافع ملت ایران و بیان دیدگاه‌های کشور درباره تحولات منطقه و مسائل بین‌المللی است.

وی افزود: متن سخنانی که پیش از سفر برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل آماده شده بود، با توجه به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا نیازمند بازنگری شد و تلاش کردیم در فرصت فراهم‌شده، واقعیت‌هایی را که درباره اقدامات آمریکا علیه ملت ایران و دیگر کشورهای جهان وجود دارد، صریح‌تر بیان کنیم.

پزشکیان ادامه داد: برخی اقدامات آمریکا با قوانین بین‌المللی و چارچوب‌های انسانی سازگار نیست و این کشور در سال‌های اخیر رویکرد مبتنی بر زور را در نقاط مختلف جهان دنبال کرده است که نمونه‌هایی از آن را در ونزوئلا، کوبا و گرینلند شاهد بوده‌ایم.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه چنین رویکردی از سوی آمریکا سابقه داشته است، اظهار کرد: اگرچه ایالات متحده همواره چنین نگاهی را دنبال کرده، اما کمتر شاهد آن بوده‌ایم که این رویکرد تا این اندازه عریان بیان شود و حتی از نابودی یک کشور سخن به میان آید.

وی تأکید کرد: ایران کشوری با ریشه‌های عمیق تاریخی و تمدنی است و نمی‌توان آن را نابود کرد. ملت ایران با وجود همه فشارها همچنان در صحنه حضور دارد و این ایستادگی شایسته قدردانی است. امیدوارم مسئولان نیز بتوانند در برابر این مردم سربلند باشند و شرمنده آنان نشوند.



پزشکیان ادامه داد: بر مبنای سخنانی که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد، لازم بود در صحن سازمان ملل، در حد فرصت و زمان در اختیار، درباره اقدامات آمریکا و همچنین عملکرد اسرائیل در منطقه سخن گفته شود.

رئیس جمهوراسلامی ایران با اشاره به تحولات منطقه گفت: اقدامات اسرائیل در منطقه، به‌ویژه در غزه و لبنان، خلاف موازین و قواعد حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌شود و گزارش‌های متعددی درباره تلفات و رنج غیرنظامیان منتشر شده است.

وی همچنین با اشاره به عملیات ترور اسرائیل افزود: ترور و هدف قرار دادن افراد، رویکردی است که آثار آن را در ایران نیز شاهد بوده‌ایم. طی سال‌های اخیر، شماری از دانشمندان، فرماندهان، مسئولان و شهروندان ایرانی در حملات و عملیات تروریستی جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت انسانی در غزه و لبنان اظهار کرد: مشاهده تصاویر و گزارش‌های مربوط به رنج و کشته‌شدن غیرنظامیان، برای هر انسان آزاده‌ای دردناک است؛ در حالی که همزمان شاهد طرح ادعاهایی درباره انسانیت و حقوق بشر از سوی اسرائیلی ها هستیم.

پزشکیان در ادامه با اشاره به واکنش برخی ایرانیان خارج از کشور به تحولات منطقه گفت: متأسفانه برخی ایرانیان خارج از کشور در این موضوع با جریان‌هایی هم‌صدا شده‌اند، در حالی که کسانی که خارجی هستند و ایرانی نیستند با قربانیان و کسانی که جانشان را از دست دادند ، ابراز همدردی می‌کنند.

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به دیدارهای دیپلماتیک هیأت ایرانی در حاشیه نشست سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، جلسات مختلفی با مسئولان و مقامات کشورها از جمله نخست وزیر عراق و رئیس جمهور سوئیس برگزار شد و تفاهم‌ها و زمینه‌های همکاری خوبی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدارها و گفت‌وگوهای سازنده‌ای با همتایان خود از کشورهای مختلف داشته و بخشی از این رایزنی‌ها همچنان در حال انجام است.