تیم دو نفره تک پاروی بانوان در رده چهارم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.



در فینال ماده دو نفره تک پاروی زنان تیم ایران با ترکیب سارا فخری و هانیه خورسند از ساعت ۱۶:۱۰ به مصاف حریفان رفتند.



تیم دو نفره هانیه خورسند و سارا فخری در پایان این رقابت با زمان ۷:۱۷.۹۳ در جایگاه چهارم قرار گرفتند.



تیم چین با زمان ۷:۰۶ اول شد، تیم ازبکستان با زمان ۷:۰۸ در رده دوم قرار گرفت و تیم ویتنام نیز با زمان ۷:۱۳ سوم شد.

