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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم دو نفره تک پاروی بانوان در رده چهارم قرار گرفت

تیم دو نفره تک پاروی بانوان در رده چهارم قرار گرفت

تیم دو نفره تک‌پارو بانوان ایران با ترکیب هانیه خورسند و سارا فخری در جایگاه چهارم ایستاد.

به گزارش خبرنگار، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.

در فینال ماده دو نفره تک پاروی زنان تیم ایران با ترکیب سارا فخری و هانیه خورسند از ساعت ۱۶:۱۰ به مصاف حریفان رفتند.

تیم دو نفره هانیه خورسند و سارا فخری در پایان این رقابت با زمان ۷:۱۷.۹۳ در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

تیم چین با زمان ۷:۰۶ اول شد، تیم ازبکستان با زمان ۷:۰۸ در رده دوم قرار گرفت و تیم ویتنام نیز با زمان ۷:۱۳ سوم شد.

کد مطلب 6957256

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