تیم دو نفره تک پاروی بانوان در رده چهارم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده دو نفره تک پاروی زنان تیم ایران با ترکیب سارا فخری و هانیه خورسند از ساعت ۱۶:۱۰ به مصاف حریفان رفتند.
تیم دو نفره هانیه خورسند و سارا فخری در پایان این رقابت با زمان ۷:۱۷.۹۳ در جایگاه چهارم قرار گرفتند.
تیم چین با زمان ۷:۰۶ اول شد، تیم ازبکستان با زمان ۷:۰۸ در رده دوم قرار گرفت و تیم ویتنام نیز با زمان ۷:۱۳ سوم شد.
تیم دو نفره تکپارو بانوان ایران با ترکیب هانیه خورسند و سارا فخری در جایگاه چهارم ایستاد.
به گزارش خبرنگار، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
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