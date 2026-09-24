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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

پزشکیان: ایران در برابر زور و فشار سر فرود نخواهد آورد

پزشکیان: ایران در برابر زور و فشار سر فرود نخواهد آورد

رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر زور و فشار سر فرود نخواهد آورد و در عین حال، تعامل با همه کشورهای جهان را بر مبنای احترام متقابل دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آقای طارق رحمان، نخست‌وزیر بنگلادش، دیدار و درباره مهم‌ترین موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران و بنگلادش، بر وجود ظرفیت‌های گسترده برای تعمیق و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

پزشکیان همچنین از حضور رئیس مجلس بنگلادش در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از همبستگی و عمق روابط دوستانه میان دو ملت دانست.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به تحولات جاری منطقه و تبعات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران در برابر زور و فشار سر فرود نخواهد آورد و در عین حال، تعامل با همه کشورهای جهان را بر مبنای احترام متقابل دنبال می‌کند و خواهان توسعه روابط و همکاری‌های سازنده با جامعه جهانی است.

آقای طارق رحمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر سطح مطلوب روابط میان دو کشور تأکید و از حمایت جمهوری اسلامی ایران از اتباع بنگلادش در ایام بحران قدردانی کرد.

نخست‌وزیر بنگلادش همچنین با ابراز همدردی و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، تجاوزات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و بر ضرورت توجه به اصول صلح، ثبات و احترام به حاکمیت کشورها تأکید داشت.

در ادامه این دیدار، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و راه‌های تقویت همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت برگزاری ششمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک تأکید کردند.

کد مطلب 6957249
محسن صمیمی

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