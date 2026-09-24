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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

رضوان‌مدنی: ۷ حادثه خطوط اصلی آب کرمانشاه رفع شد

رضوان‌مدنی: ۷ حادثه خطوط اصلی آب کرمانشاه رفع شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه از رفع هفت شکستگی در خطوط اصلی آب شرب محله‌های مختلف این منطقه خبر داد.

مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع هفت حادثه در خطوط اصلی آب شرب محله‌های مختلف منطقه یک و جلوگیری از هدررفت مقادیر زیادی آب خبر داد.

وی با اشاره به نحوه شناسایی این حوادث اظهار کرد: پس از ثبت گزارش‌های مردمی در سامانه ۱۲۲، اکیپ‌های حوادث و اتفاقات منطقه یک بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای رفع شکستگی خطوط آب را انجام دادند.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه افزود: این عملیات در خیابان شریعتی، خیابان خیام شامل کوی اشجاری و کوی شهدا، میدان جمهوری اسلامی شامل کوی شهید سهرابی و ابتدای کوی نائب، خیابان جعفرآباد و خیابان بهار انجام شد.

رضوان‌مدنی تصریح کرد: شکستگی ایجادشده در خطوط با قطرهای ۶۳، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر با استفاده از کلمپ و رابط‌های تخصصی برطرف شد و عملیات تعمیر و رفع حوادث با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به شرایط اجرای عملیات در برخی نقاط گفت: رفع حادثه خط آب در خیابان شریعتی به دلیل بار ترافیکی این محدوده، در ساعات شب و از ساعت ۲۳ تا ۲ بامداد انجام شد تا اختلال کمتری در تردد شهروندان ایجاد شود.

مدیر امور آبفای منطقه یک کرمانشاه ادامه داد: دو حادثه دیگر در میدان جمهوری اسلامی و خیابان بهار نیز بدون قطع جریان آب و در مدت دو ساعت برطرف شد و شبکه به شرایط عادی بازگشت.

رضوان‌مدنی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکستگی خطوط یا هدررفت آب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا نیروهای حوادث و اتفاقات در کوتاه‌ترین زمان برای بررسی و رفع مشکل در محل حاضر شوند.

کد مطلب 6957250

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