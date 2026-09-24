مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع هفت حادثه در خطوط اصلی آب شرب محله‌های مختلف منطقه یک و جلوگیری از هدررفت مقادیر زیادی آب خبر داد.

وی با اشاره به نحوه شناسایی این حوادث اظهار کرد: پس از ثبت گزارش‌های مردمی در سامانه ۱۲۲، اکیپ‌های حوادث و اتفاقات منطقه یک بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای رفع شکستگی خطوط آب را انجام دادند.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه افزود: این عملیات در خیابان شریعتی، خیابان خیام شامل کوی اشجاری و کوی شهدا، میدان جمهوری اسلامی شامل کوی شهید سهرابی و ابتدای کوی نائب، خیابان جعفرآباد و خیابان بهار انجام شد.

رضوان‌مدنی تصریح کرد: شکستگی ایجادشده در خطوط با قطرهای ۶۳، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر با استفاده از کلمپ و رابط‌های تخصصی برطرف شد و عملیات تعمیر و رفع حوادث با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به شرایط اجرای عملیات در برخی نقاط گفت: رفع حادثه خط آب در خیابان شریعتی به دلیل بار ترافیکی این محدوده، در ساعات شب و از ساعت ۲۳ تا ۲ بامداد انجام شد تا اختلال کمتری در تردد شهروندان ایجاد شود.

مدیر امور آبفای منطقه یک کرمانشاه ادامه داد: دو حادثه دیگر در میدان جمهوری اسلامی و خیابان بهار نیز بدون قطع جریان آب و در مدت دو ساعت برطرف شد و شبکه به شرایط عادی بازگشت.

رضوان‌مدنی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکستگی خطوط یا هدررفت آب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا نیروهای حوادث و اتفاقات در کوتاه‌ترین زمان برای بررسی و رفع مشکل در محل حاضر شوند.