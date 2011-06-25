تاسیسات حریم برج قابوس تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح شنبه در بازدید از این برج، در خصوص واگذاری و تخریب، سالن فرهنگی هنری آموزش وپرورش و سالن‌های ورزشی تربیت بدنی و انبار شرکت برق که در حریم برج قابوس واقع شده بود، اظهار داشت:‌ این تخریب‌ها برای آزادسازی حریم برج قابوس و در راستای ثبت جهانی آن صورت رفته است.

وی تصریح کرد: بعد از جلسات متعدد و توافقات صورت گرفته آموزش و پرورش، تربیت بدنی و شرکت توزیع برق متعهد شدند که تاسیسات و ساختمان‌های اطراف برج که در اختیار آنها است را به میراث فرهنگی و گردشگری واگذار کنند تا برای تخریب اقدام شود.

معاون عمرانی استاندار گلستان عنوان کرد: به واسطه تخریب این تاسیسات و ساختمان‌ها در اطراف برج قابوس فضای سبز بیشتری مهیا خواهد شد و یکی از شروط لازم برای ثبت این اثر محقق می‌شود.

دادبود با بیان اینکه زمین مناسب برای احداث ساختمان‌های مورد نیاز ادارات تربیت بدنی، آموزش و پرورش و برق پیش‌بینی شده است، گفت: برای جبران تاسیسات و ساختمان‌های تخریب شده نیز اعتبارات لازم از محل منابع استانی و سازمان میراث فرهنگی تامین خواهد شد.

حیدرعلی احمدی فرماندار شهرستان گنبدکاووس نیز گفت: برای جبران فضاهای تخریب شده ساختمان قدیم فرمانداری شهرستان گنبدکاووس به طور موقت در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

گنبدقابوس به عنوان تنها اثر شمال کشور است که ثبت جهانی می‌شود. این اثر بنایی تاریخی از سده چهارم هجری است که در گنبدکاووس، قرار دارد.

سبک معماری بنا شیوه رازی است. این بنا که یکی از بلندترین بناهای آجری جهان به‌شمار می‌آید و بر فراز تپه‌ای خاکی که قریب 15 متر از سطح زمین بلندتر است قرار دارد در زمان سلطنت شمس‌المعالی قابوس‌بن‌وشمگیر و در شهر جرجان که پایتخت پادشاهان آن دیار بوده، بنا شده ‌است.