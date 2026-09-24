به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۲ شاهرود مسئول رسیدگی این پرونده شدند، ادامه داد: عملیات گشت زنی هدفمند در نقاط مستعد برای شناسایی سارق یا سارقان انجام شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان یادآور شد: ماموران با تیزبینی و هوشیاری در ساعات بامدادی موفق شدند فردی را در حال سرقت سیم و کابل دستگیر کنند.

حسینی با بیان اینکه متهم فرد سابقه دار و معتاد بود، توضیح داد: این سارق به انجام ۲۹ فقره سرقت در سطح شهر شاهرود اقرار کرده است.

وی خاطر نشان کرد: پرونده سارق تکمیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شاهرود معرفی شده است.