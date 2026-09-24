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۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۹

دستگیری سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ ۲۹ فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ ۲۹ فقره سرقت کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق سابقه‌دار سیم و کابل در شاهرود خبر داد و گفت: این متهم به انجام ۲۹ فقره سرقت اقرار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۲ شاهرود مسئول رسیدگی این پرونده شدند، ادامه داد: عملیات گشت زنی هدفمند در نقاط مستعد برای شناسایی سارق یا سارقان انجام شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان یادآور شد: ماموران با تیزبینی و هوشیاری در ساعات بامدادی موفق شدند فردی را در حال سرقت سیم و کابل دستگیر کنند.

حسینی با بیان اینکه متهم فرد سابقه دار و معتاد بود، توضیح داد: این سارق به انجام ۲۹ فقره سرقت در سطح شهر شاهرود اقرار کرده است.

وی خاطر نشان کرد: پرونده سارق تکمیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شاهرود معرفی شده است.

کد مطلب 6957108

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