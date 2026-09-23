به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم مقدسی عصر چهاشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی یادواره شهدای این بخش با تأکید بر ضرورت برگزاری شایسته این مراسم اظهار کرد: پاسداشت مقام شهیدان و زنده نگه داشتن یاد و آرمانهای آنان، وظیفهای همگانی است .
امام جمعه اهلسنت چاهمبارک افزود: همه مجموعهها باید برای برگزاری باشکوه یادواره شهدا مشارکت و همکاری کنند.
در این نشست که با حضور بخشدار چاهمبارک، جمعی از مسئولان و اعضای ستاد برگزاری یادواره برگزار شد، برنامههای پیشبینیشده برای این مراسم مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای برگزاری منسجم و باشکوه یادواره شهدای بخش به تبادل نظر پرداختند.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشها و آرمانهای شهدا به نسل جوان تأکید کردند.
در ادامه این جلسه، درباره برنامههای اجرایی، تقسیم وظایف و نحوه همکاری بسیج، فراجا، شهرداری و دهیاریها برای برگزاری یادواره شهدای بخش چاهمبارک تصمیمگیری و هماهنگیهای لازم انجام شد.
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