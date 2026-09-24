دیدار وزرای خارجه ایران و پاکستان در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در ادامه رایزنیهای خود با کشورهای شرکتکننده در اجلاس، عصر چهارشنبه با محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و رایزنی کرد..
وزرایامور خارجه ایران و پاکستان ضمن مرور آخرین روند روابط دوجانبه کشور، بر عزم دو کشور برای پیگیری اجرای توافقات فیمابین و توسعه بیش از پیش روابط در چارچوب منافع متقابل تأکید کردند.
وزیر خارجه کشورمان ضمن قدردانی از تلاشهای سازنده پاکستان در مقام میانجی مذاکرات با آمریکا، پیمانشکنی مکرر آمریکا را موجب خدشه به جایگاه نهاد میانجیگری دانست و تاکید کرد نقض تفاهم اسلامآباد از سوی آمریکا سبب تشدید ناامنی و تنش در منطقه شد و آمریکا مسئول تداوم پیامدهای این وضعیت است.
وزیر امور خارجه کشورمان همتای پاکستانی را در جریان آخرین وضعیت گفتگوها و تفاهم دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز و نیز تعاملات صورتگرفته با آمریکا از طریق قطر قرار داد.
عراقچی همچنین با اشاره به ادامه نسلکشی فلسطینیان و گسترش روزافزون اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تحرک جدی کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی را برای کمک به مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی خواستار شد.
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز بر اهتمام ویژه کشورش برای تداوم مساعی جمیله این کشور بههمراه سایر کشورهای منطقه برای کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتای پاکستانی خود دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در ادامه رایزنیهای خود با کشورهای شرکتکننده در اجلاس، عصر چهارشنبه با محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و رایزنی کرد..
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