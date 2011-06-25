آبغوره را در معرض آفتاب قرار ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدرضا غفاری با بیان این مطلب افزود: در صورت نگهداری آبغوره و آبلیمو در ظروف پلاستیکی و با توجه به اسیدی بودن این مواد، اسید، مواد پلاستیکی را تجزیه میکند و این مواد داخل آب لیمو و آبغوره شده و مصرف آن خطرناک است.
وی گفت: هنگامی که ترشیجات، آبغوره و آبلیمو را در ظروف پلاستیکی ریخته به مرور زمان به صورت رگه رگه میشود و در نهایت باعث فساد آن شده و مصرف آنها برای سلامتی خطرناک است.
غفاری افزود: قراردادن آبغوره در آفتاب نیز باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در ترشی میشود و لازم است در قرار دادن مواد غذایی در آفتاب جداً جلوگیری شود.
