۵۳۸ نفر از اهالی رسانه مازندران عضو خانه مطبوعات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان شیخی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار شهید «محمود صارمی» و روز خبرنگار، گفت: خبرنگاران به عنوان راویان حقیقت و پل ارتباطی مردم و مسئولان، نقش بی‌بدیلی در ارتقای آگاهی عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی ایفا می‌کنند که در این راستا خبرنگاران مازندران با اخلاق حرفه‌ای، مرجع اطلاع‌رسانی مردم هستند.

شیخی اظهار کرد: روز خبرنگار فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اصحاب رسانه‌ای است که با وجود همه دشواری‌ها، مسئولانه در مسیر آگاهی‌بخشی و تنویر افکار عمومی گام برمی‌دارند و همواره تلاش کرده اند تا با گزارش های تولیدی بتوانند گامی کوچک اما مثبت در رفع مشکلات مردمی بردارند

وی با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان مازندران افزود: امروز مازندران از استان‌های پیشرو در حوزه رسانه محسوب می‌شود و حضور اصحاب رسانه متعهد، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه استان ایجاد کرده است.

شیخی با اشاره به عملکرد رسانه‌های استان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در آن مقطع حساس، رسانه‌های مازندران با درک صحیح از شرایط کشور، نقش مهمی در مقابله با جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمن بر عهده داشتند و با انتشار اخبار مستند، اطلاع‌رسانی دقیق و پرهیز از بازنشر شایعات، در حفظ آرامش روانی جامعه و تقویت همبستگی ملی نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: خبرنگاران استان نشان دادند که در شرایط حساس، رسانه تنها ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه یکی از ارکان مهم امنیت روانی جامعه و جهاد تبیین به شمار می‌آید و این مسئولیت بزرگ را با تعهد حرفه‌ای به انجام رساندند.

رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات استان مازندران با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان رسانه‌ها و مدیران اجرایی گفت: رسانه‌های حرفه‌ای در کنار حفظ استقلال و رعایت اصول اخلاقی، همواره یار و همراه دولت و مسئولان در مسیر توسعه، امیدآفرینی و حل مسائل جامعه بوده‌اند، البته این همراهی هرگز به معنای چشم‌پوشی از نقد منصفانه نیست؛ بلکه رسانه مسئول، ضمن بیان نقدهای کارشناسی، راهکار نیز ارائه می‌دهد و در مسیر اصلاح امور حرکت می‌کند.

وی گفت: خانه مطبوعات استان مازندران دارای ۵۳۸ عضو می باشد که در رسته های مدیران مسئول ، صاحبان امتیاز ، خبرنگار ، سرپرستی روزنامه عضو هستند.

شیخی شفافیت در اطلاع‌رسانی را یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: هرچه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات صحیح و دقیق بیشتر باشد، زمینه برای مقابله با شایعات، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی فراهم‌تر خواهد شد.

وی بیان داشت: خانه مطبوعات استان مازندران همواره تلاش کرده تا بتواند برنامه ریزی های خوب و مناسبی در حوزه های آموزش داشته باشد که به طور کلی چندین دوره اموزشی با همکاری مرکز مطالعات رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان های مختلف استان مازندراان برگزار شده است و این روند ادامه نیز خواهد داشت.

شیخی تصریح کرد: برگزاری سومین جشنواره رسانه ای شمال و دهمین جشنواره رسانه ای مازندران از سوی خانه مطبوعات استان مازندران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ریزی شده که در مرحله پذیرش آثار قرار دارد و مورد استقبال اهالی رسانه هم قرار گرفته است.



رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات استان مازندران در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به همه فعالان رسانه‌ای کشور، به‌ویژه خبرنگاران استان مازندران، خاطرنشان کرد: خبرنگاران سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و بی‌تردید توسعه، پیشرفت و امیدآفرینی بدون حضور رسانه‌های مسئول، حرفه‌ای و مطالبه‌گر امکان‌پذیر نخواهد بود.