  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

جولان گرما و شرجی در استان بوشهر؛ هشدار نارنجی صادر شد

جولان گرما و شرجی در استان بوشهر؛ هشدار نارنجی صادر شد

بوشهر-مدیر کل هواشناسی استان بوشهر از استقرار توده هوای گرم و مرطوب، افزایش رطوبت و شرجی هوا، افزایش قابل ملاحظه دمای احساسی و صدور هشدار هوشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هواشناسی سطح نارنجی در استان بوشهر گفت: زمان شروع این هشدار شنبه ۱۷ مرداد و پایان آن سه شنبه ۲۰ مرداد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش رطوبت و شرجی هوا، افزایش قابل ملاحظه دمای احساسی، رسیدن دمای هوا در برخی نقاط غیر ساحلی به آستانه های ۴۹ و ۵۰ درجه سلسیوس از مخاطرات این هشدار است.

وی با بیان اینکه منطقه اثراین هشدار سطح استان بوشهر خواهد بود ،گفت: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال خسارت در بخش کشاورزی، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما و رطوبت هوا از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید ، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از تردد و فعالیت های غیر ضروری جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6910526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها