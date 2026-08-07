جولان گرما و شرجی در استان بوشهر؛ هشدار نارنجی صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هواشناسی سطح نارنجی در استان بوشهر گفت: زمان شروع این هشدار شنبه ۱۷ مرداد و پایان آن سه شنبه ۲۰ مرداد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش رطوبت و شرجی هوا، افزایش قابل ملاحظه دمای احساسی، رسیدن دمای هوا در برخی نقاط غیر ساحلی به آستانه های ۴۹ و ۵۰ درجه سلسیوس از مخاطرات این هشدار است.

وی با بیان اینکه منطقه اثراین هشدار سطح استان بوشهر خواهد بود ،گفت: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال خسارت در بخش کشاورزی، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما و رطوبت هوا از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید ، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از تردد و فعالیت های غیر ضروری جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این مدت توصیه می شود.