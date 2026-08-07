به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی شامگاه جمعه به اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا واکنش نشان داد و اظهار داشت: تردیدی نیست که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌روست و شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری را تشدید کرده است؛ اما این واقعیت با تصویری که پیش‌تر از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران ارائه می‌شد، تفاوت زیادی دارد.

همتی همچنین با اشاره به تحولات اقتصاد آمریکا گفت: انتشار گزارش امروز اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، موسوم به NFP، در کنار تحولات قیمت بنزین و برخی دیگر از شاخص‌های کلان، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا نیز با فشارها و ریسک‌های قابل توجهی مواجه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: در داخل کشور تلاش شده است شتاب رشد نقدینگی، تورم و نوسانات بازار ارز تا حد امکان کنترل شود؛ همچنان که در گزارش تورم تیرماه مشهود بود.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی نیز جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی است و در این زمینه تمهیداتی در دست اجراست.