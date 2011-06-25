به گزارش خبرنگار مهر، تیم لرستان در دو روز اول رقابتهای مقدماتی لیگ فوتسال حرفهای دانشآموزان کشور 14 گل وارد دروازه حریفانش کرد و به عنوان صدرنشین مسابقات و امید اول صعود به لیگ برتر شناخته شد.
همچنین مسلم اولاد قباد بازیکن شماره 11 لرستان که درخشش چشمگیری در این دو بازی داشت مورد توجه جواد فهیمیراد دبیر انجمن فوتسال آموزشگاههای کشور، حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان و مسئول انجمن فوتسال آموزشگاههای کشور قرار گرفت.
بنابر این گزارش مسابقات رقابتهای مقدماتی لیگ فوتسال حرفهای دانشآموزان کشور در پایان روز دوم با برتری 7 بر 2 لرستان مقابل کهگیلویه و بویراحمد و تساوی چهارمحال و بختیاری و اصفهان رقم خورد.
مطابق اعلام ستاد برگزاری مسابقات امروز - شنبه - راس ساعت 17 فارس و چهارمحال و بختیاری به مصاف هم خواهند رفت و در ادامه این رقابت راس ساعت 18 تیم های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان در مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.
همچنین در برنامه روز چهارم این مسابقات که فردا خواهد بود رویارویی دو تیم فوتسال لرستان و اصفهان راس ساعت 16 و دو تیم فارس و کهگیلویه و بویراحمد راس ساعت 17 پیش بینی شده است.
بنابر این گزارش در روز پایانی رقابتهای مقدماتی لیگ فوتسال دانشآموزان کشور روز دوشنبه هفته جاری دو تیم کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری راس ساعت 10 صبح و دو تیم فارس و لرستان راس ساعت 11 صبح به مصاف هم خواهند رفت.
مسابقات مقدماتی لیگ فوتسال دانشآموزان کشور در خرم آباد در حال برگزاری است و مجتبی کلانتریفرد از خرمآباد به عنوان سرپرست اجرایی مسابقات، جواد فهیمیراد از تهران به عنوان ناظر فنی مسابقات و هرمز مشفق از شهرستان ملایر به عنوان سرپرست فنی مسابقات فعالیت دارند.
همچنین کار داوری این دوره از رقابتها بر عهده علیرضا رجبی از سبزوار، پژمان رضایی از کرج، محمد غفارینژاد از تهران و فرهاد حسینیان از کرمانشاه است.
حسین رحمانسالاری، سجاد بابایی، میثم جهانگیری، حمیدرضا مهرابی، پوریا احمدی، جواد جمعهزاده، مصطفی آقایی، محمد جودکینژاد، مسلم اولادقباد، فرشید ندری، سیدرضا احمدیموسوی به سرمربیگری داوود حسنوند، مربیگری فرشاد نادری و سرپرستی اکبر حسنوند برای لرستان در این رقابتها بازی می کنند.
