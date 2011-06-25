رئیس هشتمین دو سالانه ملی نگارگری معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی مدیر کل هنرهای تجسمی در حکمی محمد علی رجبی را به عنوان رئیس هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران منصوب کرد.

حسین عصمتی، دبیر هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران و سلیمان سعید آبادی، دبیر همایش دوسالانه هستند. شورای برنامه‌ریزی این دوره دوسالانه متشکل از خشایار قاضی زاده، محمد حسین آقا میری، سلیمان سعید آبادی، پرویز حاصلی، حسین عصمتی، میثم حسن خانی، عباس سلیمانی، احسان قائمی، داود ثمری (رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر) و عبدالرحیم سیاهکارزاده هستند.

محمد علی رجبی متولد 1330، دارای کارشناسی نقاشی هنرهای زیبا و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر است و درجه هنری استاد یار پایه یک دارد.

رجبی دارای سوابق پژوهشی و آموزشی و اجرایی مختلفی در زمینه هنر است که از جمله آنها می‌توان تالیف کتاب‌هایی در زمینه آموزش نگارگری و آموزش نقاشی ایرانی، دبیر نمایشگاه شاهکارهای نگارگری ایران، عضویت در فرهنگستان هنر، عضویت در هیئت علمی دانشگاه شاهد، انجام تحقیقاتی درباره حکمت هنر، تاریخ هنر ایران و جهان و زبان و بیان در نگارگری اسلامی ایران و نقاشی کودکان است.

هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری انجمن نگارگری ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر آبان ماه امسال در اصفهان برگزار می‌شود.