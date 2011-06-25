محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ایجاد تغییرات در ساختار هیئت از زمان آغاز فعالیت رسمی در هیئت کشتی استان قم از جمله اقدامات مهم بوده است، ضمن اینکه در جریان اجرای فعالیتها و امور مختلف، با همدلی و همکاری مجموعه هیئت به سوی رشد و گسترش روز افزون رشتههای آزاد و فرنگی کشتی قم گام برداشتهایم.
وی افزود: هر موفقیتی حاصل تلاش دسته جمعی و همفکری یک گروه منسجم و متحد است و بر همین اساس برای هر کمیته و بخش هیئت یک مسئول مشخص در نظر گرفتیم تا تمام بخشها در کنار یکدیگر یک مجموعه واحد را تشکیل داده و در قالب هیئت کشتی استان قم، در راستای خدمت به تمام ورزشکاران پرتلاش و ساعی این رشته اقدام کند.
رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه به اقدامات صورت گرفته برای رشد کشتی قم اشاره کرد و یاد آور شد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در هیئت به آن توجه میشود، موضوع آموزش است که در همین راستا در طول دو سه سال اخیر دورههای متعدد آموزش تئوری و عملی و همچنین توجیهی مربیگری و داوری در استان قم برگزار شده است.
افزایش تعداد فضاهای ورزشی رشته کشتی در قم
وی عنوان کرد: در بخشهای مختلف برای کاهش نقاط ضعف آسیبشناسی کردیم و یکی از اقداماتی که در همین راستا صورت گرفت، افزایش تعداد فضاهایی بود که فرصت استفاده از امکانات کشتی را در اختیار جوانان و نوجوانان گذاشته است و دو سالن دیگر نیز به جمع سالنهای کشتی استان قم افزوده شد.
حلوایی بیان داشت: در مجموعه ورزشی جوادالائمه که در منطقه نیروگاه قم واقع شده است، در حال حاضر خانه کشتی با امکاناتی مطلوب در اختیار ورزشکاران این رشته ورزشی است و در منطقه آذر قم نیز سالن ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی مریم را در رشته کشتی فعال کردهایم.
وی با اشاره به اینکه سالن کشتی مرحوم سلطاننژاد مجموعه ورزشی تختی نیز همچنان در اختیار جامعه کشتی استان قم قرار دارد، ادامه داد: این سالن میزبانی مسابقات مهم، تمرینات تیمهای اعزامی استان به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی و اردوهای تیمهای کشتی آزاد و فرنگی را بر عهده دارد.
میزبانی از اردوهای تداکارتی عراق و ترکمنستان
رئیس هیئت کشتی استان قم با اشاره به مهمترین اقدامات هیئت کشتی استان قم در سال گذشته یادآور شد: سال گذشته مسابقات ردههای سنی پایه را هم در قالب مسابقات قهرمانی استان و هم رقابتهای لیگ استان برگزار کردیم، ضمن اینکه تیمهای کشتی استان قم برای برگزاری چندین مسابقه تدارکاتی به خارج از استان اعزام شدند و میزبان اردوهای تدارکاتی تیمهای خارجی نظیر عراق و ترکمنستان نیز بودیم.
برگزاری رقابتهای لیگ کشتی در دو رشته آزاد و فرنگی
حلوایی اظهار داشت: در سال گذشته یکی از مهمترین اقدامات هیئت کشتی استان قم، برگزاری رقابتهای لیگ کشتی در دو رده سنی رشته فرنگی در استان بود که به شکل رفت و برگشت برگزار شد و از کیفیت بسیار خوبی نیز برخوردار بود.
وی بیان داشت: تلاش برای حضور تیمی از قم در مسابقات لیگ سته اول کشتی فرنگی باشگاههای کشور نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته هیئت در سال قبل بود و در تدارک هستیم تا بتوانیم امسال نیز شرایط حضور یک تیم در لیگ کشور را فراهم کنیم.
وی افزود: در سال گذشته در رقابتهایی که مطابق تقویم فدراسیون کشتی در سطح کشور در ردههای سنی مختلف برگزار شد، حضور یافتیم و امسال نیز در مسابقات مهم کشتی داخلی که از سوی فدراسیون برنامه آن اعلام میشود، حضور مییابیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: موفقیت کشتی قم با سرمایه گذاری بر روی ردههای سنی پایه است و در تلاش برای تحقق این مهم در مسیر توسعه بیش از پیش این رشته اصیل ورزشی اقدام میکنیم.
محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ایجاد تغییرات در ساختار هیئت از زمان آغاز فعالیت رسمی در هیئت کشتی استان قم از جمله اقدامات مهم بوده است، ضمن اینکه در جریان اجرای فعالیتها و امور مختلف، با همدلی و همکاری مجموعه هیئت به سوی رشد و گسترش روز افزون رشتههای آزاد و فرنگی کشتی قم گام برداشتهایم.
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