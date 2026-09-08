مسابقات آزاد تیراندازی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله مسابقات آزاد استانی تیراندازی مازندران و دومین مرحله انتخابی استعدادیابی با حضور ۶۱ تیرانداز زن و مرد ظهر سه شنبه در سالن تیراندازی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری پایان نچیافت.

در این دوره از مسابقات، نوجوانان عملکرد قابل توجهی داشتند و چند رکورد جدید نیز به ثبت رسید. پرنیا پهلوان با امتیاز ۶۱۸.۳، فرانه فلاحی با ۶۱۴.۷ و پانیا افتخاری با ۶۱۱.۷ در بخش تفنگ بادی بانوان نوجوانان کلاس A رکوردهای قابل توجهی ثبت کردند.

در تپانچه بادی آقایان نوجوان و جوان کلاس A، امیرپاشا تورتیز از فریدونکنار، امیرصالح خاکزاد از بابل و محمدجواد رستمیان از ساری به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در تپانچه بادی آقایان بزرگسالان کلاس A نیز مهدی قربانپور از آمل، محمدجواد قاسمی از ساری و حسین پالوچ از نوشهر در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در تفنگ بادی روی پایه آقایان، فریار محمدی، امیرحسین باشی و ایلیا مسیحی هر سه از ساری به ترتیب اول تا سوم شدند.در تفنگ بادی آقایان نوجوانان کلاس A، مهبد هادیان و کارن سلیمانی از ساری به ترتیب مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند.

در کلاس B تفنگ بادی آقایان نوجوان نیز امیرحسین موسوی از بابلسر، محمدمتین وکیل‌زاده از ساری و امیرعلی علینژاد از بابل عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در تپانچه بادی بانوان نوجوانان کلاس A، مرسانا رسولی از ساری، ستایش حسین‌پور از آمل و پونه احمدعلی‌نژاد از بابلسر به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در تپانچه بادی بانوان بزرگسالان کلاس B، معصومه انواری، سیده طاهره کریمیان و طهورا تقیان، هر سه از ساری، مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.در تپانچه بادی بانوان بزرگسالان کلاس A نیز تینا شعبانی و سیده کیمیا نوین‌تن از ساری و نفیسه درزی از آمل به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

در تفنگ بادی بانوان نوجوانان کلاس B، سایدا شعبانی و حانیه مختاباد از ساری و آرتینا نامدار از بابل به ترتیب اول تا سوم شدند.در تفنگ بادی بانوان نوجوانان کلاس A نیز پرنیا پهلوان، فرانه فلاحی و پانیا افتخاری، هر سه از ساری، به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در مجموع تپانچه آقایان و بانوان، مهدی قربانپور از آمل در جایگاه نخست قرار گرفت و امیرپاشا تورتیز از فریدونکنار و تینا شعبانی از ساری به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مجموع تفنگ آقایان و بانوان نیز پرنیا پهلوان، فرانه فلاحی و پانیا افتخاری، هر سه از ساری، رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.