به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قزوه، نویسنده و شاعر ایرانی، در حاشیه نشست شعر فیروزه در غبار که در کرج برگزار شد، از انتشار مجموعه «جهانمرد» با محوریت اشعار شاعران ایران و جهان درباره رهبر شهید خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ جلد از این مجموعه منتشر شده و روند گردآوری و انتشار اشعار همچنان ادامه دارد.
وی درباره انتشار اشعاری که شاعران برای رهبر شهید سرودهاند، اظهار کرد: تقریباً یک ماه پس از خاکسپاری، کار انتشار مجموعهای با عنوان «جهانمرد» را آغاز کردیم.
وی افزود: تاکنون مجموعه «جهانمرد» در ۱۰ جلد منتشر شده است که اشعار شاعران بیش از ۴۰ کشور را دربرمیگیرد.
قزوه با اشاره به تقسیمبندی این مجموعه گفت: پنج جلد از «جهانمرد» به اشعار شاعران ایران اختصاص دارد و پنج جلد دیگر شامل آثار شاعران کشورهای مختلف است.
احتمال انتشار ۱۶ جلد تا سالگرد رهبر شهید
این شاعر با بیان اینکه روند گردآوری اشعار همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: هنوز شعرهای جدیدی به این مجموعه میرسد و با توجه به ادامه ارسال آثار، فکر میکنم تا سالگرد رهبر شهید، تعداد جلدهای منتشرشده «جهانمرد» شاید به بیش از ۱۵ یا ۱۶ جلد برسد.
وی ادامه داد: مجموعه «جهانمرد» در تلاش است بخشی از شعرهایی را که شاعران ایران و دیگر کشورها درباره رهبر شهید سرودهاند، گردآوری و ثبت کند.
قزوه تأکید کرد: گردآوری این آثار با هدف ثبت بخشی از واکنش ادبی شاعران ایران و جهان به شخصیت و جایگاه رهبر شهید انجام میشود و با ادامه دریافت آثار، مجموعه نیز گسترش خواهد یافت.
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