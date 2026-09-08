تأمین ۸۵ درصد بنزین البرز با کارت سوخت شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز، در تشریح نحوه اجرای نرخ سوم بنزین اظهار کرد: با توجه به سهمیه‌های نرخ اول و دوم، حدود ۸۵ درصد نیاز سوختی خودروها و موتورسیکلت‌ها از طریق کارت شخصی قابل تأمین است و تنها ۱۵ درصد از این نیاز از طریق کارت جایگاه تأمین می‌شود.

وی افزود: با اجرای سیاست‌های جدید، سهم استفاده از کارت جایگاه از ۴۳ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته و سهمیه‌های نرخ اول و دوم بخش عمده نیاز روزمره مصرف‌کنندگان را پوشش می‌دهند.

معاون استاندار البرز تصریح کرد: هیچ محدودیت جدیدی برای استفاده از کارت‌های جایگاه اعمال نخواهد شد و کارت‌های جایگاه همچنان در اختیار جایگاه‌های سوخت باقی می‌مانند.

کارت جایگاه حذف نمی‌شود

سیف با بیان اینکه کارت جایگاه از دسترس خارج نمی‌شود، گفت: برای افرادی که سهمیه کارت شخصی آنها پاسخگوی نیازشان نیست، همچنان امکان استفاده از کارت جایگاه وجود دارد.

وی درباره خودروهای مشمول نرخ سوم بنزین نیز توضیح داد: برخی خودروهای خارجی و افراد دارای بیش از یک خودرو مشمول نرخ سوم هستند و سهمیه این نرخ مستقیماً روی کارت هوشمند سوخت شارژ می‌شود و نیازی به مراجعه به کارت جایگاه نیست.

معاون استاندار البرز با اشاره به وضعیت تأمین و توزیع بنزین در استان اظهار کرد: استان البرز هیچ نگرانی در خصوص تأمین، توزیع و عرضه بنزین ندارد و جایگاه‌های سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات را دارند.

توصیه به شهروندان

سیف از شهروندان خواست با آرامش نسبت به دریافت خدمات سوخت‌رسانی اقدام کنند و از ایجاد صف‌های غیرضروری در جایگاه‌ها خودداری نمایند. وی همچنین تأکید کرد که مردم اخبار رسمی را تنها از مراجع معتبر دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که تا حد امکان مردم از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند و وابستگی به کارت جایگاه کاهش یابد؛ چراکه بخش عمده نیاز سوختی مصرف‌کنندگان از طریق سهمیه‌های موجود در کارت شخصی قابل تأمین است.