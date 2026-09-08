به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی آذرپیرا، دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان، در اقدامی ارزشمند و در راستای حفظ گنجینه افتخارات ملی، مدالهای خود از جمله نشان نقره رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ و نقره رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.
این اقدام فرهنگی آذرپیرا با هدف ماندگاری افتخارات کشتی ایران و ایجاد انگیزه برای نسل جوان و آیندهساز این مرز و بوم صورت گرفته است.
در موزه افتخارات کشتی ایران؛
امیرعلی آذرپیرا مدالهای جهانی و آسیایی خود را اهدا کرد
امیرعلی آذرپیرا ظهر امروز با حضور در موزه افتخارات کشتی ایران ۲ مدال خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی آذرپیرا، دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان، در اقدامی ارزشمند و در راستای حفظ گنجینه افتخارات ملی، مدالهای خود از جمله نشان نقره رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ و نقره رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.
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