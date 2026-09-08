به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار برابر پیکان قصد دارد از دو بازیکن تازهرهایییافته از مصدومیت خود به صورت تدریجی استفاده کند.
جلالالدین ماشاریپوف هافبک ازبکستانی استقلال که به تازگی دوران مصدومیت خود را پشت سر گذاشته، در دیدار اخیر آبیپوشان برابر آلومینیوم اراک برای دقایقی به میدان رفت و حالا احتمال دارد در بازی مقابل پیکان نیز فرصت حضور در زمین را پیدا کند.
بختیاریزاده قصد دارد با استفاده تدریجی از ماشاریپوف، شرایط این بازیکن را برای بازگشت کامل به ترکیب استقلال و حضور در مسابقات پیشرو آماده کند. با توجه به فاصله کوتاه دیدارهای استقلال در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، بازگشت این هافبک ازبکستانی میتواند خبر خوبی برای کادر فنی آبیپوشان باشد.
از سوی دیگر، مهران احمدی دیگر هافبک استقلال که به تازگی به شرایط تمرینی بازگشته، نیز این احتمال را دارد که در دیدار برابر پیکان برای دقایقی به میدان برود. کادر فنی استقلال در تلاش است تا بدون وارد کردن فشار زیاد به این بازیکن، روند بازگشت او به شرایط مسابقه را طی کند.
استقلال در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر روز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان خواهد رفت.
آبیپوشان پس از این دیدار باید خود را برای نخستین مسابقهشان در لیگ نخبگان آسیا آماده کنند و همین موضوع باعث شده کادر فنی استقلال در استفاده از بازیکنانی که به تازگی از مصدومیت بازگشتهاند، رویکردی محتاطانه و مرحلهای داشته باشد.
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