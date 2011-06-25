5700 متر گاردریل در جاده های کردستان نصب شد

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از برنامه های اداره کل راه و ترابری استان تلاش در جهت ایمن سازی راه هاست که در همین راستا تا پایان خردادماه سال جاری بیش از پنج هزار و 700 متر گاردریل در جاده های مواصلاتی استان کردستان نصب شده است.

وی نصب گاردریل را یکی از راهکارهای اصلی در جهت ارتقاء ایمنی جاده های استان کردستان دانست و گفت: اداره کل راه و ترابری استان تلاش خواهد داشت که با شناسایی مسیرهای مختلف نسبت به نصب گاردریل مناسب در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای نصب این میزان گاردریل در جاده های استان در سال جاری یادآور شد: بیش از دو میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرایی کردن این طرح هزینه شده است.

قادری ادامه داد: با توجه به کوهستانی بودن استان کردستان و عبور جاده ها در دل کوه های پست و بلند نصب گاردریل یک نیاز ضروری به شمار می رود که این اقدام می تواند در راستای کاهش تصادفات رانندگی به ویژه در پیچ های خطرناک و پرتگاه ها موثر باشد.

وی در پایان هزینه نگهداری راه در استان کردستان را بالا اعلام کرد و افزود: افزایش اعتبارات برای نگهداری و تعمیر راه های استان به ویژه در بخش ایمن سازی آنها یکی از نیازهای اصلی استان کردستان به شمار می رود که انتظار داریم این مهم مورد توجه بیشتری مسئولان قرار گیرد.