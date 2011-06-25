ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف استان قزوین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پروینیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل شوراهای حل اختلاف قزوین برگزار شد با تشریح فعالیتهای انجام شده اظهارداشت: در سه ماهه امسال 20 هزار و 857 فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان وارد شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12.3 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: کاهش پرونده ها بیانگر انجام وظیفه درست فعالان شعب است که توانسته اند با روند صلح و سازش موجب جلب اعتماد عمومی و کاهش مراجعات به این محاکم شوند.

پروینیان تصریح کرد: در مدت یاد شده 20 هزار و 512 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که پنج هزار و 264 مورد به صلح و سازش منجر شد، در 14 هزار و 280 مورد پرونده حکم و برای 968 فقره نیز قرار عدم صلاحیت صادر شد.

مطالبات مالی و تصادف/ بیشترین پرونده در شوراها

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: بیشترین موضوع پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان را مطالبات مالی و التزام افراد به انجام تعهدات مالی تشکیل می دهد که بیش از 35 درصد پرونده ها را شامل می شود و پس از آن نیز تصادفات منجر به جرح و اختلافات خانوادگی در اولویتهای بعدی قرار دارد.

وی علت بالا بودن تعداد پرونده های مالی در شوراهای حل اختلاف استان را بی اطلاعی از موارد قانونی و انجام معاملات بدون استناد به مدارک مستند دانست و اظهارداشت: اگر همان میزان که مصرف کالاها را تبلیغ می کنیم به فرهنگ سازی و افزایش اطلاعات حقوقی مردم توجه کنیم بسیاری از این مشکلات رفع می شود.

پروینیان گفت: تشکیل پرونده، بررسی و صدور حکم زمان و هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند که با اقدامات پیشگیرانه می توان این هزینه ها را کم کرد.

وی یادآورشد: مسائل حقوقی باید به عنوان دروس مورد نیاز مردم از مقطع ابتدایی و راهنمایی در کتب درسی گنجانده شود تا همه با این امور آشنایی لازم را داشته باشند و دستگاههای فرهنگی و رسانه ها نیز می توانند در فرهنگ سازی موثر باشند.



این قاضی تصادفات منجر به جرح را از پرونده های قابل توجه در شوراها ذکر کرد و اظهارداشت: در این سوانح علت اساسی ایمنی خودرو، نامناسب بودن جاده ها و عدم توجه به قوانین است که در صورت هماهنگی ارگانهای ذیربط می توان از تشکیل بسیاری از این پرونده ها جلوگیری کرد.

رواج طلاق در بین جوانان نگران کننده است

پروینیان در خصوص مشکلات خانوادگی هم تصریح کرد: در سه ماهه امسال 234 مورد از زوجین به واحد مشاوره بدوی مراجعه کردند که متاسفانه 48 درصد این پرونده ها مربوط به زوجهای جوان 16 تا 29 سال است.

وی بیان کرد: خانواده ها باید افزایش طلاق بین جوانان را جدی بگیرند که در ابتدای زندگی شاهد متلاشی شدن کانونهای خانواده هستیم و با آموزش جوانان و اصلاح شاخص ها از بروز این مشکلات جلوگیری کنند.