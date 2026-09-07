به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع کره شمالی با بیان اینکه پیونگ‌ یانگ در صورت تلاش واشنگتن و متحدانش برای آغاز یک رویارویی نظامی جدید، واکنش نشان خواهد داد، از اقدامات متقابل قوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، «کیم سونگ-گی»، وزیر دفاع جدید این کشور، رزمایش‌ های نظامی مشترک کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده را اقدامی تحریک‌ آمیز خواند.

این در حالیست که کره جنوبی، آمریکا و ژاپن روز دوشنبه یک رزمایش نظامی مشترک ۵ روزه را آغاز کردند.

به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، رزمایش چندحوزه‌ای «فریدام اج» (Freedom Edge) در آب‌های بین‌المللی شرق و جنوب جزیره ججو، واقع در جنوب کره جنوبی، آغاز شد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۳ کشور از این رزمایش برای ارتقای توانمندی‌های عملیاتی و قابلیت‌های واکنش مشترک در حوزه‌های مختلف، از جمله دریایی، هوایی و سایبری، بهره خواهند گرفت.