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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

واکنش وزیر دفاع کره‌شمالی به رزمایش کره‌جنوبی، آمریکا و ژاپن

واکنش وزیر دفاع کره‌شمالی به رزمایش کره‌جنوبی، آمریکا و ژاپن

وزیر دفاع جدید کره‌شمالی هشدار داد که در صورت تلاش آمریکا و متحدانش برای آغاز یک رویارویی نظامی جدید، پیونگ‌ یانگ واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع کره شمالی با بیان اینکه پیونگ‌ یانگ در صورت تلاش واشنگتن و متحدانش برای آغاز یک رویارویی نظامی جدید، واکنش نشان خواهد داد، از اقدامات متقابل قوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، «کیم سونگ-گی»، وزیر دفاع جدید این کشور، رزمایش‌ های نظامی مشترک کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده را اقدامی تحریک‌ آمیز خواند.

این در حالیست که کره جنوبی، آمریکا و ژاپن روز دوشنبه یک رزمایش نظامی مشترک ۵ روزه را آغاز کردند.

به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، رزمایش چندحوزه‌ای «فریدام اج» (Freedom Edge) در آب‌های بین‌المللی شرق و جنوب جزیره ججو، واقع در جنوب کره جنوبی، آغاز شد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۳ کشور از این رزمایش برای ارتقای توانمندی‌های عملیاتی و قابلیت‌های واکنش مشترک در حوزه‌های مختلف، از جمله دریایی، هوایی و سایبری، بهره خواهند گرفت.

کد مطلب 6940442

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