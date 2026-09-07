سید مسعود خاتمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه راه و شهرسازی، اظهار کرد: پیگیریهای لازم برای اجرای طرحها و رفع مشکلات زیرساختی این حوزه در شهرستان گلپایگان انجام شده است.
وی افزود: در همین راستا، از دکتر اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، دعوت به عمل آمده است تا در شهرستان حضور یابد.
نماینده گلپایگان و خوانسار ادامه داد: همچنین تخصیص ۲۸۵۰ میلیارد ریال جهت تعریض و چهارخطه کردن جاده گلپایگان ـ تیکن ـ دهق پیگیری شده است.
خاتمی با اشاره به دیگر اقدامات انجامشده، گفت: کلنگزنی تقاطع غیرهمسطح پنجراهی محور گلپایگان ـ دهق، تخصیص اعتبار برای ایجاد روشنایی محورهای مهم شهرستان از جمله گردنه مَرغ، گدار سرخ و ... و همچنین پیگیری اختصاص ماشینآلات مورد نیاز به ناوگان اداره راهداری گلپایگان در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل پکیج فاضلاب مسکن مهر و پیگیری بهسازی و رفع نقاط حادثهخیز شامل قوسهای گردنه گدار سرخ، روستای درب امامزاده و ... نیز دنبال شده است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار خاطرنشان کرد: تخصیص قیر به منظور روکش آسفالت جادههای گلپایگان و تخصیص اعتبار و شروع عملیات اجرایی ایجاد سه راهی زرنجان نیز از دیگر اقدامات و پیگیریهای انجامشده است.
خاتمی اضافه کرد: پیگیری شروع عملیات اجرایی خط راهآهن اراک ـ خمین ـ گلپایگان ـ اصفهان، پیگیری و تصویب روشنایی محور گلپایگان ـ وانشان و احداث میدان ورودی در روستای وانشان، پیگیری حل مشکل زمینهای موسوم به مزرعه طلایی گلپایگان، پیگیری تصویب راهدارخانه مَرغ و پیگیری احداث نمازخانه پلیس راه گلپایگان ـ موته از دیگر مواردی است که در حوزه راه و شهرسازی شهرستان دنبال میشود.
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