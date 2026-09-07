تصادفات و واژگونی خودرو در کاشان در مردادماه ۴۲ درصد کاهش داشت

سید مصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۴۵۰ مورد عملیات امدادی و اطفایی در مردادماه امسال در کاشان خبر داد و اظهار کرد: مجموع عملیات این سازمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی ابراز کرد: از مجموع عملیات انجام‌شده در مردادماه، ۲۰۹ مورد مربوط به حوادث، ۱۳۱ مورد مربوط به حریق و ۱۱۰ مورد نیز در حوزه خدمات ایمنی و امدادی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان افزود: تعداد حوادث نسبت به مرداد سال گذشته ۲۵ درصد، حریق‌ها ۱۱.۵ درصد و خدمات ایمنی و امدادی نیز ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است.

وی واحدهای مسکونی، وسایل نقلیه، فضای سبز، تأسیسات شهری و ضایعات را از مهم‌ترین تصرفات محل وقوع حریق عنوان کرد و گفت: اتصال برق، نقص در سیستم سیم‌کشی، رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام ایجاد حریق، انتقال حرارت و پرتاب مواد آتش‌زا از مهم‌ترین عوامل وقوع آتش‌سوزی‌ها بوده است.

محتشمیان با اشاره به کاهش حریق در برخی تصرفات، تصریح کرد: در مردادماه امسال آتش‌سوزی در انباری‌ها، ادارات و اماکن مذهبی به صفر رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱۰۰ درصدی این حوادث در این بخش‌هاست.

وی ادامه داد: حریق در مراکز تجاری و کسبی نیز ۳۸ درصد و آتش‌سوزی وسایل نقلیه ۲۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در ادامه با اشاره به حوادث غیرحریق، گفت: بیشترین حوادث ثبت‌شده در این بخش مربوط به محبوس شدن افراد در آسانسور و بالابر، برخورد با جانوران گزنده و باز کردن درهای قفل‌شده با حضور افراد محبوس بوده است.

وی علت عمده این حوادث را قطع برق، همجواری با زمین‌های بایر و بی‌توجهی‌های فردی عنوان کرد.

محتشمیان همچنین از کاهش ۴۲ درصدی تصادفات و واژگونی خودرو در مردادماه خبر داد و افزود: با وجود کاهش این حوادث، متأسفانه یک نفر در این بازه زمانی جان خود را از دست داد و ۱۶ نفر نیز در حوادث مختلف مصدوم شدند.

به گفته وی، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در این مدت موفق شدند ۱۹۷ نفر از شهروندان را از مخاطرات مختلف نجات دهند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی آمار نجات‌یافتگان نسبت به مردادماه سال گذشته، تأکید کرد: این کاهش به معنای کاهش عملکرد سازمان نیست، بلکه ناشی از کاهش کلی حوادث و ارتقای سطح ایمنی در برخی حوزه‌هاست.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت بیشتر نکات ایمنی، به‌ویژه در زمینه سیم‌کشی و تجهیزات برق و همچنین نگهداری وسایل گرمازا، از بروز حوادث و آتش‌سوزی پیشگیری و با سازمان آتش‌نشانی همکاری کنند.