نساجی در خانه جشن گرفت؛ شکستی دیگر برای خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته ششم لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت سیدرضا مهدوی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر نساجی به پایان رسید.

شاگردان سیدمجتبی حسینی که پس از کسب نخستین پیروزی فصل در هفته گذشته به دنبال ادامه روند صعودی خود بودند، بازی را با انگیزه بیشتری آغاز کردند و در مقابل خیبر تحت هدایت فراز کمالوند نیز تلاش داشت با کسب امتیاز از قائمشهر به روند نتایج خود سر و سامان دهد.

تلاش دو تیم در دقایق ابتدایی برای رسیدن به گل ثمری نداشت تا اینکه در دقیقه ۳۴، نساجی به گل نخست مسابقه رسید. جواد آقایی‌پور روی پاس علی‌اصغر اعرابی موفق شد دروازه خیبر را باز کند و تیم میزبان را با یک گل پیش بیندازد.

در ادامه نیمه نخست، خیبر برای جبران نتیجه تلاش کرد اما دفاع نساجی اجازه خلق موقعیت جدی را به شاگردان کمالوند نداد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر نساجی به پایان برسد.

در نیمه دوم، خیبر برای رسیدن به گل تساوی جلو کشید و نساجی نیز تلاش داشت از برتری خود محافظت کرده و در ضدحملات به گل دوم برسد. با این حال، تلاش دو تیم در ادامه مسابقه ثمری نداشت و در نهایت نساجی با همان یک گل به برتری رسید.

نساجی با این پیروزی، دومین برد متوالی خود در لیگ برتر را جشن گرفت و همچنین به نخستین پیروزی خانگی خود در فصل جاری دست یافت. شاگردان سیدمجتبی حسینی با این سه امتیاز، ۷ امتیازی شدند و در رده دهم جدول قرار گرفتند.

خیبر نیز با قبول این شکست، ۶ امتیازی باقی ماند و در جایگاه دوازدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت.